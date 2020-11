Gemeinsam mit dem SWR bringt Thomas Gottschalk zwei Formate auf die Bildschirme. "Gottschalk holt's nach" wird Ende Dezember gezeigt.

Thomas Gottschalk (70) will einen Teil von dem nachholen, was in diesem Jahr Corona-bedingt nicht stattgefunden hat. In seine Show "Gottschalk holt's nach" lädt er dafür prominente und nicht-prominente Gäste ein.

Diese Promis sind zu Gast

Gotschalk begrüßt Alexander Klaws (37), der den Winnetou bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg gespielt hätte, Topmodel Toni Garrn (28), die auf das Corona-Jahr aus modischer Perspektive zurückblickt und Jens Spahn (40), der in der Show seinen "Tag der offenen Tür der Bundesregierung" nachholt. Zudem zeigen die 13-jährige Lilly Stoephasius und der 19-jährige Tyler Edtmayer ihre Skateboard-Kür, die sie bei Olympia gezeigt hätten.

Zu sehen gibt es die Sendung kurz vor Weihnachten am Montag, 21. Dezember um 20:15 Uhr im Ersten. Im Anschluss folgen die Tagesthemen (22.45 Uhr) und der ARD-Jahresrückblick 2020 ab 23 Uhr.