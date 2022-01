"Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk wird auch 2022 und 2023 im ZDF stattfinden. Jetzt äußert sich der Showmaster erstmals selbst.

Mindestens zwei weitere Folgen "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk (71) kommen! Diese Bombe ließ das ZDF am Montag platzen und reagierte damit auf die enorme Zuschauerresonanz während und nach der Comeback-Show im November 2021. 2022 und 2023 wird jeweils eine weitere Ausgabe der Samstagabendshow produziert. Jetzt meldete sich auch Gottschalk selbst in der "Bild"-Zeitung zu Wort: "Was im öffentlich-rechtlichen Fernseh-Programm läuft, sollten die Gebührenzahler entscheiden. Und die wollen 'Wetten, dass..?'. Also machen wir es."

Einmal im Jahr als Eventshow mache er das gerne, so Gottschalk weiter. Er freue sich über die Entscheidung des ZDF. Die Zustimmung des Publikums beim Comeback habe sicher geholfen. "Ich war mir nicht ganz sicher, ob der alte Zauber noch funktioniert", sagt Gottschalk über seine Zweifel. Es habe aber geklappt. An die "paar Kritiker, die gemault haben, das wäre Fernsehen von gestern" richtet Gottschalk folgende Botschaft: "Das war beabsichtigt - und ich kann und will nicht so tun, als wäre ich der Mann für morgen."

So denkt Erfinder Frank Elstner über die Neuigkeiten

Show-Erfinder Frank Elstner (79) meldete sich ebenfalls zu Wort: "Ich freue mich sehr über die Entscheidung des ZDF, dass der große Erfolg von 'Wetten, dass..?' im letzten Jahr jetzt in Serie geht." Alle hätten erlebt, wie sehr Gottschalk in dieser Show zu Höchstformen aufgelaufen und in seinem Element gewesen sei. Er selbst möchte an den neuen Shows nicht mehr teilnehmen: "Das habe ich beim letzten Mal gemacht, und dabei soll es bleiben. Ich möchte mich nicht wiederholen."