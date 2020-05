Mit dem filmischen Porträt "Lebenslinien: Thomas Gottschalk - Der Thommy von nebenan", das der Bayerische Rundfunk am heutigen Montag (11. Mai) um 22:00 Uhr zeigt, wird die Geburtstagswoche des Entertainers eingeläutet. Am 18. Mai feiert er seinen 70. Geburtstag. Und allen, die in den vergangenen Jahren immer wieder etwas ausholen mussten, um zu erklären, warum sie seine Fans sind, wird dieses Porträt eine echte Wohltat sein. Denn hier blitzt wieder jener Gottschalk auf, der zu Radio- und später zu TV-Zeiten so glühend verehrt wurde.

Eine neue Liebe, ein neues Leben

"Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich Willkommen zu einer... Dokumentation über mich", begrüßt er die Zuschauer, wie man es von dem Gastgeber der beliebten Samstagabend-Spielshow "Wetten, dass..?" gewohnt war.

Gleich zu Beginn werden Bilder von Thomas Gottschalk und seiner neuen Liebe, Karina Mroß, gezeigt. Thea Gottschalk (geb. 1946) und er trennen sich 2019 nach 42 Ehejahren; er zieht von Kalifornien ins Saarland. Unumwunden fasst er die großen Veränderungen in seinem Leben, die 2018 und 2019 für viele Schlagzeilen sorgten, zusammen: "Mir ist die Hütte abgebrannt und mir ist eine junge Frau begegnet, das reicht heut, um weltberühmt zu sein."

"Wetten, dass..?" bis zum bitteren Ende

Thomas Gottschalk moderierte "Wetten, dass..?" von 1987 bis 2011. Berühmt-berüchtigt waren seine unkonventionelle und spontane Art im Umgang mit den Gesprächspartnern - egal ob Superstar oder Saalwettenkandidat - sowie seine legendären und extravaganten Stylings.

Ein dramatisches Ende fand die Erfolgsgeschichte am 4. Dezember 2010. Damals verletzte sich Wettkandidat Samuel Koch (32) so schwer, dass die Show abgebrochen wurde. In der nächsten Sendung, Anfang 2011, gab Gottschalk bekannt, dass er Ende des Jahres aufhören werde. Nach dem schweren Unfall könne er nicht weitermachen wie bisher... Wenn Samuel Koch in dem TV-Porträt dann erzählt, wie Gottschalk ihm ein Stückchen seines Lebensmutes zurückgegeben hat, zählt das sicher zu den besonders berührenden Momenten.

Die Nebenschauplätze

Abgesehen von den genannten großen Themen, deren Eckdaten wohl die meisten Zuschauer mehr oder weniger intensiv mitverfolgt haben dürften, führt der Film auch an weniger bekannte Orte und in ebensolche Lebensphasen. So wuchs Gottschalk mit seinem Bruder und seiner Schwester im oberfränkischen Kulmbach recht behütet auf. Als er 13 Jahre alt ist, trifft die Familie ein schwerer Schlag: Der Vater stirbt und Thomas muss als Ältester das Familienoberhaupt ersetzen...

Von den glücklichen Anfängen seiner beispiellosen Entertainer-Karriere wird aber auch erzählt, ebenso wie von der durchwachsenen Nach-"Wetten, dass..?"-Ära. Dabei erfahren die Zuschauer auch seine ganz persönliche Selfie-Philosophie - oder um es mit Thomas Gottschalks Worten zu sagen: "Ein cooler Alter zu werden, ist nicht so einfach."