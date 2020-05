Eine TV-Legende feiert runden Geburtstag: Thomas Gottschalk wird am 18. Mai 70 Jahre alt. Über Deutschlands Grenzen hinaus ist der gebürtige Bamberger als Vollblut-Entertainer bekannt und hat längst Kultstatus erreicht. Um seinen Geburtstag gebührend zu feiern, haben sich einige TV-Sender etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Fans des blonden Lockenkopfs kommen diese Woche voll auf ihre Kosten.

Der Bayerische Rundfunk läutet die Woche ein

Thomas Gottschalk begann seine Karriere nicht vor der Kamera, sondern beim Radio. Beim Sender Bayern 3 machte er sich zunächst einen Namen, bevor er den Sprung ins deutsche Fernsehprogramm wagte. Deshalb ließ es sich der Bayerische Rundfunk auch nicht nehmen und läutete schon am 11. Mai die Geburtstagswoche mit dem filmischen Porträt "Lebenslinien: Thomas Gottschalk - Der Thommy von nebenan" ein. Fans reisen in der Dokumentation, die noch in der Mediathek zu sehen ist, mit ihrem "Thommy" zurück in die Vergangenheit und bekommen Niederschläge, Kindheitserinnerungen und legendäre Momente zu sehen.

Geburtstagsparty im ZDF

Als Moderator der Samstagabendsendung "Wetten, dass..?" ist Thomas Gottschalk bis heute unvergessen. Von 1987 bis 2011, mit zweijähriger Unterbrechung, zog er mit seiner charmanten und unkonventionellen Art Generationen vor die Bildschirme und wurde das Aushängeschild der beliebten ZDF-Sendung. Kein Wunder also, dass sich der Sender zum 70. Geburtstag nicht lumpen lässt und eine Party für den Jubilar organisiert.

In der Sendung "Happy Birthday, Thomas Gottschalk" feiert das ZDF live mit Thomas Gottschalk und Gästen am 17. Mai ab 22:15 Uhr in den Geburtstag des Showmasters hinein und blickt gemeinsam auf sein bewegtes Leben zurück. Viel mehr ist über den Ablauf aber noch nicht bekannt.

Tele 5 feiert Gottschalks Schauspielkarriere

Der Privatsender Tele 5 würdigt das Geburtstagskind auf eine spezielle Art und Weise. So nehmen Oliver Kalkofe (54) und Peter Rütten (57) am 15. Mai in der Sendereihe "Die schlechtesten Filme aller Zeiten", kurz "SchleFaZ", die wechselhafte Schauspielkarriere von Thomas Gottschalk unter die Lupe. Gezeigt wird um 21:55 Uhr "Trabbi Goes To Hollywood" (1991). Gottschalk schlüpft darin in die Rolle des Hobby-Erfinders Gunther.

Doch es gibt noch mehr Filme mit dem Ausnahmetalent zu bewundern: Denn neben seiner Tätigkeit als Radiosprecher und Fernsehmoderator, versuchte sich der Entertainer in diversen Filmproduktionen. Am Sonntag, den 17. Mai, feiert der Sender mit einer Spielfilmauswahl zur besten Sendezeit in den Geburtstag des Entertainers hinein. Los geht es auf Tele 5 mit "Die Einsteiger" (20:15 Uhr). Anschließend folgen die Gottschalk-Klassiker "Zärtliche Chaoten" (22:20 Uhr) und "Mama Mia - Nur keine Panik" (00:15 Uhr). Der Sender zeigt die Filme in ihrer Programmreihe "D-Movies - Die besten deutschen Filme aller Zeiten" als Special.