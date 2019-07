Am 2. September ist es so weit: Das neue Buch von Thomas Gottschalk (69) erscheint. "Herbstbunt" lautet der Titel, mit dem Zusatz: "Wer nur alt wird, aber nicht klüger, ist schön blöd". Gottschalk widmet sich also dem Älterwerden und all den Dingen, die es mit sich bringt, wenn man sich in der zweiten Hälfte der Sechziger befindet. Der Bücher-Herbst bringt aber noch mehr Werke großer Stars...

Elton John erzählt aus seinem Leben

In seiner offiziellen Autobiografie enthüllt Weltstar Elton John (72) die Wahrheit über sein außergewöhnliches Leben: Von seinem unsteten Lebensstil, wie er im Film "Rocketman" gezeigt wird, bis hin zu seinen Karrierehöhepunkten und seiner Freundschaft zu John Lennon oder Prinzessin Diana. "Ich: Die Autobiografie" soll am 15. Oktober erscheinen.

"Heimat ist da, wo dir die Todesanzeigen etwas sagen", heißt das Werk von Ottfried Fischer (65), das am 27. September erscheint. Nach vielen Jahren in München ist er - mit Mitte 60 und mittlerweile schwer erkrankt - nach Passau zurückgekehrt, ins Haus seiner Großeltern. Was Heimat ausmacht und was Heimkehr im letzten Lebensdrittel bedeutet, will er in seinem Buch beleuchten.

Neues Buch von Gaby Köster

Ab dem 28. August soll auch ein Werk von Schauspieler Kai Wiesinger (53) in den Buchläden liegen. In "Der Lack ist ab: War's das schon oder kommt noch was?" spricht er "über alles, was einen Mann in der Mitte des Lebens überrollt". Viel zu berichten hat sicherlich auch Mario Basler (50). In "Eigentlich bin ich ein super Typ" (ab 6.9.) erzählt der ehemalige Fußball-Star über sich selbst, sein unangepasstes Leben und seine Karriere.

Zehn Jahre nach ihrem Schlaganfall meldet sich zudem Gaby Köster (57) erneut in Buchform zu Wort: "Das Leben ist großartig - von einfach war nie die Rede" (27.9.) heißt ihr neues Werk, in dem sie über "ihren Weg zurück in ihr zweites Leben" schreibt. Moderatorin Katja Burkard (54) will in "Wechseljahre? Keine Panik!" (30.9.) ihre zehn Geheimnisse, wie man auch bei Hitzewallungen cool bleibt, verraten. Die Social-Media-Stars Heiko und Roman Lochmann (20) alias "Die Lochis" erzählen in "Willkommen Realität" (11.10.) ihre Geschichte und "Let's Dance"-Star Benjamin Piwko (39) veröffentlicht im November ein Buch mit dem Titel "Man hört nur mit dem Herzen gut: Was man von Gehörlosen lernen kann".

Schauspiel-Star Ulrich Tukur (61) hat mit "Der Ursprung der Welt" einen Roman verfasst, der am 9. Oktober erscheint: Paul Goullet flieht vor dem Chaos in Deutschland nach Paris. Dort fällt ihm ein Fotoalbum in die Hände, dessen Bilder offenbar ihn selbst zeigen. Er folgt der Spur seines Doppelgängers, doch dieser scheint ein furchtbares Geheimnis zu haben... Mit Spannung dürften auch viele Leser Margaret Atwoods (79) "Die Zeuginnen" erwarten: Am 10. September erscheint die Fortsetzung des Weltbestsellers "Der Report der Magd".

Spannung

Für Thriller-Fans bringt Jussi Adler-Olsen (68) ab dem 10. Oktober Nachschub vom Sonderdezernat Q, der achte Fall für Carl Mørcks Team heißt "Opfer 2117". Sara Linton und Will Trent laufen in Karin Slaughters (48) neuem Thriller "Die letzte Witwe" (1.8.) in eine Falle und David Lagercrantz (56) veröffentlicht mit "Vernichtung" Band sechs der "Millennium"-Reihe (26.8.). Neues kommt unter anderem auch von Sebastian Fitzek ("Das Geschenk", 23.10.), Jo Nesbø und Harry Hole ("Messer", 27.8) oder Stephen King ("Das Institut", 10.9.)

Rita Falk (55) liefert am 12.8. mit "Guglhupfgeschwader" den zehnten Fall für Franz Eberhofer und Jan Weiler (51) schickt Kommissar Kühn ab dem 1. Oktober wieder in den Einsatz, der neue Roman trägt den Titel "Kühn hat Hunger". In eine ganz andere Welt nimmt "Big Little Lies"-Star Liane Moriarty (52) ihre Leser mit: "Neun Fremde" (26.8.) finden sich in einem abgelegenen australischen Wellness-Ressort wieder. Und alle bringen ihre Geheimnisse mit...