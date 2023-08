Thomas Gottschalk und Victoria Swarovski moderieren bald gemeinsam eine Show. Was ist bisher bekannt?

Entertainer Thomas Gottschalk (73) und Moderatorin Victoria Swarovski (30) führen offenbar gemeinsam durch eine Fernsehshow anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von Disney. Das geht aus der Ticketwebsite der Produktionsfirma Ufa Entertainment hervor. Demnach soll die Show "Disney100 - Die große Jubiläumsshow" in Form einer Gala mit festlicher Kleidung stattfinden.

Auf dem Showsofa werden neben dem Moderationsduo Stars wie Giovanni Zarrella (45), Motsi Mabuse (42), Michael "Bully" Herbig (55) oder Riccardo Simonetti (30) zu Gast sein. Auf der Bühne geben unter anderem Yvonne Catterfeld (43) und Alexander Klaws (39) Disney-Klassiker zum Besten. Zudem soll ein Erfolgs-Musical des US-Unterhaltungskonzerns in Originalbesetzung zu Gast sein.

Show wird im September aufgezeichnet

Die Gala soll als große Samstagabend-Show beim Sender RTL ausgestrahlt werden, berichtet die "Bild"-Zeitung. Aufgezeichnet werden soll die Show am 21. September in Köln-Hürth. Der Ausstrahlungstermin soll demnach der 2. Dezember sein - nur eine Woche nach Gottschalks letzter "Wetten, dass..?"-Sendung.

Am 25. November moderiert Thomas Gottschalk zum letzten Mal seine Erfolgssendung im ZDF. Dass Co-Moderatorin Michelle Hunziker (46) in der letzten Show jemals nicht an Gottschalks Seite sein wird, sorgte zuletzt für Aufregung. Umso mehr freut sich der Entertainer über eine neue Moderatorin an seiner Seite: "Schon um zu beweisen, dass ich kein Problem mit jüngeren Frauen an meiner Seite im TV habe (und umgekehrt)", so Gottschalk zur "Bild".