So reagieren Promis um Oliver Pocher

Thomas Gottschalks "Wetten So reagieren Promis um Oliver Pocher

Nach Thomas Gottschalks letzter "Wetten, dass..?"-Sendung würdigen Promis um Oliver Pocher und Veronica Ferres die Entertainer-Legende.

Eine kleine Namensverwechslung, Traum-Einschaltquoten und prominente Gäste wie Helene Fischer (39), Cher (77) oder Take That: Die letzte "Wetten, dass..?"-Ausgabe mit Thomas Gottschalk (73) ist Geschichte - und deutsche Prominente erinnern mit bewegenden Social-Media-Posts an die scheidende Show-Legende.

Oliver Pocher gratuliert, Thomas Gottschalk reagiert

So hat Comedian Oliver Pocher (45) Gottschalks "Wetten, dass..?"-Abschied ganz offenbar gemeinsam mit seinen Kindern auf dem heimischen Sofa verfolgt. "Ich habe ein letztes Mal mit meinen Kindern (und das sind einige) vor dem Fernseher gesessen und wir haben Dir zugeschaut", schreibt der Noch-Ehemann von Amira Pocher (31) auf Instagram.

Moderatoren-Legende Gottschalk bescheinigt er: "Deine Karriere und TV Momente waren einzigartig und ich hoffe, es werden noch ein paar folgen." Mit Gottschalks letzter "Wetten, dass..?"-Ausgabe ginge seiner Meinung nach "ein Stück Fernsehgeschichte" zu Ende. Der so gelobte Gottschalk reagiert prompt auf diese warmherzigen Zeilen. "Olli Danke! Für Deine Verhältnisse ist das ja sehr ernsthaft und ehrlich", schreibt er unters Pochers Post, und erwähnt zudem, dass er sich über "die meisten Kommentare" gefreut habe.

Veronica Ferres und Evelyn Burdecki melden sich zu Wort

Auch Schauspielerin Veronica Ferres (58), die nach eigener Aussage ganze neunmal bei "Wetten, dass..?" zu Gast war, hatte warme Worte für Thomas Gottschalk übrig. Sie habe in der Samstagabend-Show des ZDF "immer wahnsinnig viel Spaß" gehabt, nun würde "eine Ära" zu Ende gehen, so die 58-Jährige auf Instagram.

Reality-Star Evelyn Burdecki (35) teilte ihrerseits Gedanken zum Show-Ende. "Du warst und du bist eine Legende des deutschen Fernsehens", schreibt sie auf Instagram an Gottschalk gerichtet. Dazu teilt die 35-Jährige ein Foto, dass sie mit dem Entertainer und seiner Lebensgefährtin Karina Mroß zeigt.