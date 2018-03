Im Herbst 2017 mischte Chris Hemsworth (34, "Ghostbusters") als Donnergott Thor bereits die deutschen Kinos auf. Ab 15. März wird "Thor: Tag der Entscheidung" als DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D und 4K UHD Blu-ray sowie digital fürs Heimkino erhältlich sein. Alle Marvel-Fans sollten zuschlagen. Nicht nur die Pannen bei den Dreharbeiten sind göttlich - die Extras machen zudem richtig Lust auf "Avengers: Infinity War", der am 26. April 2018 in Deutschland anläuft...

Zur Erinnerung: Das passiert in "Thor: Tag der Entscheidung"

Thor ( Chris Hemsworth) gerät auf der anderen Seite des Universums in Gefangenschaft. Dort muss er sich ohne seinen Hammer, der ihm übermenschliche Kräfte verleiht, durchschlagen und trifft auf alte Bekannte, wie seinen unberechenbaren Adoptivbruder Loki (Tom Hiddleston) und Bruce Banner (Mark Ruffalo), der allerdings seit Jahren in der Gestalt des grünen Hulk lebt. Werden sie fliehen können? Die Zeit drängt etwas, denn Todesgöttin Hela (Cate Blanchett) treibt auf Asgard ihr Unwesen und droht alle Bewohner zu vernichten, die ihr nicht die Treue schwören. Außerdem gilt es Ragnarök, die Götterdämmerung, zu verhindern...

Bereits in den ersten Minuten von "Thor: Tag der Entscheidung" wird klar: Der Göttersohn wird dieses Mal die Bauchmuskeln der Zuschauer beanspruchen. Chris Hemsworth beweist als Thor seinen Sinn für Humor - und nimmt sich dabei selbst nicht allzu ernst. Der aus Neuseeland stammende Regisseur Taika Waititi (42) hat Thor eine Rundumerneuerung verpasst, die nicht nur eine neue Frisur und neue Verbündete umfasst. Hemsworth feuert in seinem dritten Solo-Film ein Feuerwerk an Wortwitz ab und versteht es, jegliche Situationskomik für sich auszunutzen. Die Extras auf der Blu-ray machen deutlich, wie viel Spaß am Set herrschte...

Wird die nächste Marvel-Ära eingeläutet?

Die Blu-ray wartet zum einen mit Pannen vom Dreh auf - herrlich! Nicht nur Cate Blanchett (48, "Blue Jasmine") rutscht darin einmal die Hand aus, Tom Hiddleston (37, "The Night Manager") wird von Tessa Thompson (34, "Creed - Rocky's Legacy") an einer mehr als ungünstigen Stelle getroffen... Auch Thor selbst und Bruce Banner verlieren schon mal das Gleichgewicht! Dank der Featurettes kann man einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen werfen - nicht wenige Fans werden sich wünschen, live dabei gewesen zu sein. Regisseur Taika Waititi versprüht jede Menge gute Laune und ist für jeden Spaß zu haben.

Im Extra "Marvel Studios: Die ersten 10 Jahre" kommen unter anderem auch Robert Downey Jr. und Chris Evans zu Wort. Anfang Mai wird immerhin Jubiläum gefeiert, denn "Iron Man" kam 2008 in die Kinos - der Beginn einer Ära. Man wird jedoch das Gefühl nicht los, dass diese erste Ära mit "Avengers: Infinity War" enden könnte. Die nächste Generation steht in den Startlöchern, wie Chadwick Boseman (40) alias Black Panther eindrucksvoll bewiesen hat. Der Rückblick auf das erste Jahrzehnt macht auf jeden Fall große Lust auf die nächste Schlacht der Avengers!

Ein besonderes Schmankerl liefert die Blu-ray in Form des Clips "Team Darryl". Wer erinnert sich nicht an Thors launigen Mitbewohner? Der Gott des Donners hat einen Nachfolger - in Form des Grandmasters. Jeff Goldblum (65, "Jurassic Park") ist in dieser schrillen Rolle schon eines der Highlights des Streifens und auch als Mitbewohner hat er einige Kuriositäten parat. Nicht entgehen lassen!