Thronjubiläum in Schweden Prinz Oscar ist der heimliche Star der Show

Sein Opa feiert Thronjubiläum und Prinz Oscar von Schweden begeistert die Zuschauer. Der kleine Royal weiß sich bereits in Szene zu setzen.

Viele hochrangige Gäste sind in diesen Tagen in Schweden, um das 50. Thronjubiläum von König Carl XVI. Gustaf (77) zu feiern. Allen die Show stahl aber ein Nachwuchsroyal. Prinz Oscar von Schweden (7) begeisterte die Zuschauer und Zuschauerinnen bei den Feierlichkeiten für seinen Großvater in Stockholm.

Bei einem Balkonauftritt der schwedischen Königsfamilie winkte der Sohn von Kronprinzessin Victoria (46) und Prinz Daniel (50) der Menge zu oder bedeckte sein Gesicht mit den Händen. Auch bei einem Jubiläumskonzert sah man den Siebenjährigen Medienberichten zufolge klatschend und jubelnd.

Königsfamilie zeigt sich bei Gottesdienst

König Carl Gustaf schien am Wochenende bei den Feierlichkeiten zu seinem Thronjubiläum ebenfalls in bester Laune zu sein. Neben vielen anderen Auftritten besuchte er unter anderem mit seiner Familie einen Gottesdienst.

Mit dabei waren neben Carl Gustafs Ehefrau, Königin Silvia (79), auch Kronprinzessin Victoria mit Ehemann Prinz Daniel und den Kindern Oscar und Prinzessin Estelle (11), sowie Victorias Geschwister Prinzessin Madeleine (41), mit Ehemann Christopher O'Neill (49), und Prinz Carl Philip (44) mit Ehefrau Prinzessin Sofia (38).

König Carl XVI. Gustaf sitzt seit 50 Jahren auf dem Thron

König Carl XVI. Gustaf bestieg 1973 nach dem Tod seines Großvaters Gustav VI. Adolf (1882-1973) den Thron. Der Vater von Carl XVI. Gustaf, Gustav Adolf Erbprinz von Schweden (1906-1947), starb 1947 bei einem Flugzeugabsturz in Dänemark, als der jetzige König neun Monate alt war.

Das Thronjubiläum feierten die Schweden mit einem Dankgottesdienst, einem Jubiläumsdinner im Palast, öffentlichen Auftritten der Königsfamilie, wie beispielsweise einer Kutschfahrt, oder einem Open-Air-Konzert am Fuße des Palasts. Auch besondere Briefmarken mit einem Porträt des Königs gibt es in Schweden.