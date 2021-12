Moritz (Tijan Njie) in "Alles was zählt".

"Alles was zählt"-Star nimmt eine Auszeit

Tijan Njie "Alles was zählt"-Star nimmt eine Auszeit

Seit 2018 spielt Tijan Njie in "Alles was zählt" die Figur des Moritz "Mo" Brunner. Nun will der Schauspieler "neue Wege" einschlagen.

Er spielt seit drei Jahren den Eiskunstlauf-Choreograph Moritz "Mo" Brunner in der RTL-Serie "Alles was zählt": Nun will Tijan Njie (29) ein neues Kapitel aufschlagen. Der Schauspieler, der am 18. Dezember seinen 30. Geburtstag feiert, wird sich dem Sender zufolge "eine kreative Auszeit" nehmen.

"Ich werde meine 'AWZ'-Familie vermissen, denn ich liebe es, im Team gemeinsam für eine Sache zu arbeiten", heißt es in einem Statement von Njie. "Dieser Zusammenhalt ist etwas ganz Besonderes. Doch jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um neue Wege einzuschlagen."

So verabschiedet sich Mo

In der Serie bekommt Mo Brunner laut RTL ein Jobangebot in Luxemburg: "Eine einzigartige Chance, sich dort als Choreograph zu verwirklichen, die er nicht ausschlagen kann!" Die vorerst letzte Folge mit dem Serienstar wird am 21. Dezember zu sehen sein (auch auf RTL+).

Tijan Njie hatte schon in verschiedenen TV-Produktionen Auftritte, spielte unter anderem in "Sankt Maik" (RTL), "SOKO" (ZDF) oder "Der Lehrer" (RTL) mit. In der Show "Let's Dance" kam er 2020 bis ins Halbfinale.