So Leute ich melde mich nach kleiner Verdauungspause auch mal zu Wort... _ Ich will zuerst DANKE sagen an jeden einzelnen von euch der/die uns auf dieser Reise begleitet hat, Show für Show, uns den Rücken gestärkt und nur Positivität gewünscht hat. _ Ich bin so stolz darauf sagen zu können, dass ich die krasseste Community ever habe und das lasse ich mir von niemandem nehmen!🙅🏾‍♂️ Eure Enttäuschung über manche Aussagen einzelner Juroren die für viele von euch komplett unverständlich waren und die Nachrichten und Anrufe die ich bekommen habe wegen der Telefonleitung zu meiner Nummer, die zeitweise wohl nicht funktionierte, will ich aber nicht als Grund für mein Ausscheiden nehmen. Das viele dadurch vermuten, dass da etwas nicht mit rechten Dingen lief und, etwas hinter den Kulissen evtl gesteuert wird kann ich zwar irgendwo verstehen ABER lasst mich eins sagen: Die Show zu gewinnen wäre toll gewesen aber am Ende des Tages zählt für mich nur, dass ich alles gegeben und euch nicht enttäuscht habe UND diese Liebe die ich von euch gewonnen habe kann eh nichts toppen. Zudem bleibe ich euch ja erhalten und werde weiterhin täglich vor der Kamera stehen zusammen mit meinen awz Kolleginnen und Kollegen worauf ich mich schon mega freue 😁 _ Es war eine unfassbare Erfahrung für mich da eine Person mir über die Monate sehr ans Herz gewachsen ist und ohne die ich vermutlich nichtmal die erste Runde geschafft hätte : @kathrin_menzinger Ich danke dir, dass du so geduldig mit mir warst und das Beste in mir rausgeholt hast! Ich hätte mir keine bessere Tanzpartnerin wünschen können. Dein Ehrgeiz, deine Kreativität und Einsatz sind unvergleichlich und es tut mir leid, dass ich dich nicht bis ins Finale bringen konnte. __ Nichts ist verloren und nichts war umsonst denn wir sind jetzt stärker und größer als zuvor✊🏾 Ich wünsche den übrig gebliebenen Teilnehmern alles alles Gute, meiner Meinung nach haben sie es ALLE verdient zu gewinnen und es ehrt mich in so einer starken ausgeschieden zu sein💙💙 ___ Bleibt gesund & positiv wir bleiben uns ja allen erhalten 😁🙏🏾🙏🏾 .... so, das war der Roman zum Sonntag😅 #TeekayVibes all day - everyday 💙☺️