von Amelie Graen Mehr als 52 Millionen Menschen sehen seine Videos, in den sozialen Netzwerken ist Influencer Younes Zarou ein Star. Im Gespräch verrät der 25-Jährige jetzt, wie es privat in ihm aussieht. Er sagt: "Ich bin ohne Liebe aufgewachsen."

Younes Zarou guckt mit kritischem Blick in die Handy-Kamera. "Gib mal her, die Kamera ist ein bisschen dreckig. Das sehe ich doch." Sorgfältig poliert er sie mit dem Zipfel seines T-Shirts. "So. Jetzt!" Er grinst das breite Grinsen, das in jedem seiner TikTok-Videos zu sehen ist. "Besser, oder?"