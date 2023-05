Die anstehende Tour von Rammstein-Sänger Till Lindemann ist offenbar schon ein Erfolg. In 48 Stunden wurden über 80.000 Tickets verkauft.

Erst Ende des Jahres geht es für Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) auf Solo-Tour, doch die Fans scheinen sich schon jetzt um Karten für eines der 24 geplanten Konzerte zu reißen. Der Vorverkauf ist am 2. Mai um 12:00 Uhr mittags auf Lindemanns Homepage gestartet, mehr als 80.000 Tickets seien laut einer Pressemitteilung innerhalb der ersten 48 Stunden verkauft worden.

Drei der Konzerte sind bereits ausverkauft, wie auch auf der Website einsehbar ist. Für die Auftritte in Lingen (15. November), Frankfurt (17. November) und Antwerpen (10. Dezember) gibt es keine Tickets mehr.

Die Termine für die Europa-Tour hatte der Sänger am 26. April angekündigt. Insgesamt elf Konzerte spielt er im November und Dezember 2023 in Deutschland. Auf dem Tourplan stehen zudem unter anderem Shows in Schweden, England, Finnland, Estland, Polen und in der Slowakei. Begleitet wird Lindemann, der mit Rammstein zuvor von Ende Mai bis Anfang August unterwegs ist, von den Bands Phantom Vision und Aesthetic Perfection als Support-Acts.

Wo tritt Till Lindemann auf?

Der Auftakt zur Tournee ist am 8. November in seiner Heimatstadt Leipzig. In Deutschland folgen Shows in Düsseldorf (10. November), Münster (12. November), Bamberg (14. November), Lingen, Frankfurt, Kassel (18. November), Trier (20. November), Hamburg (8. Dezember), Stuttgart (16. Dezember) und München (18. Dezember). Der letzte Tourstopp ist Paris am 20. Dezember.

Wer noch gerne Tickets für die geplanten Auftritte von Rammstein in Deutschland ergattern möchte, ist zu spät dran. Zwar spielt die Gruppe im Juni und Juli hierzulande mehrere Konzerte, diese sind jedoch nach Angaben auf der Homepage der Band bereits ausverkauft. Tickets gibt es demnach aktuell unter anderem noch für Shows in Wien, Budapest oder Lissabon.