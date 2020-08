Al Borland (Richard Karn) und Tim Taylor (Tim Allen, r.) in "Hör mal, wer da hämmert".

Zwei der Stars aus der Erfolgssitcom "Hör mal, wer da hämmert" kehren im kommenden Jahr ins TV zurück - mit einer Heimwerker-Show.

Fans der Erfolgssitcom "Hör mal, wer da hämmert" dürfen sich freuen: Tim Allen (67, "Galaxy Quest") und Richard Karn (64) stehen bald wieder gemeinsam vor der Kamera. Die beiden kehren mit einer Heimwerker-Sendung ins TV zurück. Das berichtet das US-Unterhaltungsmagazin "Entertainment Weekly". In die Rollen von Tim Taylor (Allen) und Al Borland (Karn) werden die beiden dafür aber wohl nicht mehr schlüpfen.

Für 2021 ist demnach ein neues Format unter dem Arbeitstitel "Assembly Required" beim Bezahlsender "History" geplant. Das habe der Sender nun öffentlich gemacht. Vorerst wolle man zehn Episoden produzieren. Im Mittelpunkt der neuen Show stehen Heimwerker aus den Vereinigten Staaten, die kaputte Haushaltsgegenstände nicht nur reparieren, sondern vielleicht sogar verbessern können. Daraus soll ein Wettbewerb gemacht werden. Wie dieser aber genau ablaufen soll, ist bisher nicht bekannt.

Leben in einer Wegwerfgesellschaft

Allen wird bei dem neuen Format als Executive Producer auftreten und auch zu sehen sein, Karn soll die Sendung moderieren. "Sagen wir, wie es ist - wir leben in einer Wegwerfgesellschaft", wird Allen zitiert. "Was ist mit Reparaturen und Neuaufbau passiert?" Allen habe eine Show erschaffen, um Menschen an den Stolz zu erinnern, der damit einhergehe, etwas wieder aufzubauen.

2018 hatte es Berichte gegeben, dass ein Revival von "Hör mal, wer da hämmert" geplant sei, bis heute hat sich allerdings nichts offiziell in diese Richtung ergeben.