von Amelie Graen Popsänger Tim Benzdko nimmt den stern mit in sein neues Zuhause, einen Campingwagen. Hier erzählt der 37-Jährige von dem privatesten Song auf seinem neuen Album "April", warum er schon immer ein Nerd war und wie er über die deutsche Poplandschaft denkt.

Tim Bendzko steht beim Interview zwischenzeitlich mitten in seiner Dusche. Denn der Sänger ist in einen Camper gezogen. Zumindest für die erste Aprilwoche, die er durch Deutschland tourt. Für das Gespräch gewährt er uns einen Einblick in sein neues Zuhause: einen gemütlichen, professionell ausgebauten Campingwagen mit allem, was Bendzko zum Leben braucht – inklusive eines kleinen Tisches zum Arbeiten, einer Herdplatte, auf der er sich am liebsten Nudeln kocht und eben einer Dusche.