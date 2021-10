Timothée Chalamet spielt in "Wonka" die junge Version des bekannten Schokoladenfabrikbesitzers. Auf Instagram teilt er ein erstes Bild.

Wie wurde Willy Wonka zum schrulligen Besitzer einer Schokoladenfabrik, wie man ihn aus Roald Dahls (1916-1990) mehrfach verfilmten Buch "Charlie und die Schokoladenfabrik" kennt? Diese Frage stellt sich das Musical "Wonka", das im Frühjahr 2023 in die Kinos kommen soll. Timothée Chalamet (25) hat nun auf Instagram das erste Bild von den Dreharbeiten veröffentlicht - in vollem Kostüm inklusive Zylinder.

Zu dem Bild teilte Chalamet mit seinen mehr als 13 Millionen Followern eine Zeile aus der Verfilmung "Charlie und die Schokoladenfabrik" von 1971: "The suspense is terrible, I hope it will last." (dt.: "Die Spannung ist schrecklich, ich hoffe, sie bleibt.") Außerdem zeigt der Jungstar ein Bild von Wonkas Spazierstock, auf dem ein kleines Geschenk liegt.

Chalamet als Nachfolger von Gene Wilder und Johnny Depp

Timothée Chalamet tritt in große Fußstapfen. Den Zylinder von Willy Wonka trug nicht nur Gene Wilder (1933-2016) in der Erstverfilmung, sondern auch Johnny Depp (58) in einem 2005er-Remake von Tim Burton (63).

Regie bei "Wonka" führt "Paddington"-Macher Paul King (43). Neben "Dune"-Star Chalamet spielen unter anderem auch Rowan "Mr.Bean" Atkinson (66) und Oscar-Preisträgerin Olivia Colman (47).