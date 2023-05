Zuletzt war es still um sie geworden: In den vergangenen 15 Jahren hat sich Tina Turner nur noch selten in der Öffentlichkeit gezeigt. Nun ist die Rock-Ikone mit 83 Jahren nach langer Krankheit gestorben, wie ein Sprecher mitteilte. Turner lebte seit mehr als 20 Jahren mit ihrem Partner Erwin Bach in der Schweiz.

Die Musikerin konnte auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken. In den 60er und 70er Jahren wurde sie gemeinsam mit ihrem Mann Ike berühmt. Nach einer schmerzhaften Scheidung startete sie in eine erfolgreiche Solokarriere mit Hits wie "What's Love Got To Do With It?", "Proud Mary", "We Don't Need Another Hero" oder "Be Tender with Me Baby".

Tina Turner im Alter von 83 Jahren gestorben

Privat musste sie einige Schicksalsschläge hinnehmen: Ihre beiden Söhne starben vor ihr, im Alter von 59 und 62 Jahren. 2017 spendete ihr Partner ihr eine seiner Nieren. Turner hatte Darmkrebs und Nierenversagen.