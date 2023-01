Für viele ist und bleibt Tobey Maguire der einzig wahre Spider-Man. Einem fünften Abenteuer als freundliche Spinne würde er sofort zusagen.

Nach seiner langjährigen Pause als Marvel-Held Spider-Man scheint Schauspieler Tobey Maguire (47) dank "Spider-Man: No Way Home" wieder Blut geleckt zu haben. So wäre er laut eines Berichts der US-amerikanischen Seite "Variety" umgehend wieder mit an Bord, würde demnächst ein fünftes Mal das Telefon bei ihm klingeln. "Sollten die Leute mich anrufen und mich fragen: 'Hast du Lust vorbeizukommen, um einen Film mit uns zu drehen, eine Szene zu lesen oder eine Spider-Man-Sache zu machen?'", so könne seine Antwort nur "Ja!" lauten - "Denn warum sollte ich das nicht wollen?"

Wie geht es mit Spider-Man weiter?

Bislang hält sich Filmstudio Sony Pictures, das die Rechte an dem Comic-Helden trägt, über die Pläne zu einem neuen "Spider-Man"-Teil bedeckt. In Anbetracht der Tatsache, dass der 2021 erschienene Streifen "No Way Home" fast zwei Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kassen einspielen konnte, dürfte es jedoch nur eine Frage der Zeit sein, ehe Tom Holland (26) seinen vierten Solo-Auftritt erhält. Auf die Hilfe seines großen Spinnen-Bruders Maguire könne er dessen jüngsten Aussagen nach jedenfalls sofort zählen. Und auch Andrew Garfield (39), der ebenfalls bei "No Way Home" zu sehen war, würde die beiden sicherlich nicht im Stich lassen.