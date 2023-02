Nadja Tiller in einer Szene des zweiten Teils der "Buddenbrooks" aus dem Jahr 1959

von Mark Stöhr Sie war einer der großen Stars der fünfziger und Sechzigerjahre und spielte in über 70 Filmen mit, bis sie aus den Kinos und den Feuilletons verschwand. Nadja Tillers Karriere ist eine Geschichte des Glamours – und der verpassten künstlerischen Gelegenheiten.

Böse Zungen nennen es "die größte Urne Hamburgs": Das Augustinum direkt am Eingang des Hafens, mit Blick auf die Elbe und das Dörfchen Övelgönne, ist der Alterssitz für Bildungsbürger, die es sich leisten können. In dem zwölfstöckigen Turm, in dem einmal Fisch gelagert und gekühlt wurde, hat Nadja Tiller ihre letzten 15 Jahre verbracht. Ein Ort der Kultur, mit regelmäßigen Kammerkonzerten, Lesungen und Filmvorführungen. Jedes Zimmer eine Suite, gediegene Gespräche beim Nachmittagstee, Grande-Dame-Revier.