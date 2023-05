Tina Turner ist mit 83 Jahren verstorben. Durch ihre Musik, ihre Bücher und ihre bewegte Biografie wird sie in Erinnerung bleiben.

Rockröhre, Mutter, Ehefrau: Tina Turner hatte in ihrem Leben so einige Rollen und Bezeichnungen, die auf sie passen. Vor allem aber war sie eine bewundernswert starke Frau mit einer außergewöhnlichen Biografie. Sie machte spät Karriere in der Musikbranche – startete dann aber voll durch. Sie fand erst spät ihr Glück in der Liebe. Sie verlor zwei Söhne. Aber stand immer wieder auf. Und auch nach ihrem Tod wird man sich an Tina Turner erinnern.

Tina Turner: Diese Bücher verraten viel über ihr Leben

Wer sich nach dem Tod von Tina Turner für ihre Biografie interessiert, wird in ihrer Autobiografie "My Love Story" viel über sie erfahren. Eine lebensbedrohliche Erkrankung, die sie überwinden konnte, das langersehnte Liebesglück und viele Hindernisse, denen sich die Sängerin stellte, sind Themen, die im Buch Platz finden. Ebenso wie zahlreiche Fotos aus dem Privatbesitz von Tina Turner. Eine schöne Erinnerung an die Ikone.

Aber auch in ihrem eigenen Buch "Happiness" erfahren Fans und Leser:innen so einiges über die Gedankenwelt der verstorbenen Musikerin. In der "spirituellen Autobiografie" berichtet Turner davon, was ihr geholfen hat, schwierige Situationen zu meistern. Tina Turner war Jahrzehnte lang praktizierende Buddhistin und nimmt Leser:innen mit in ihre Meditations-Praxis, teilt Geheimnisse für Erfolg und Zufriedenheit sowie private Fotos. Lesenswert und sicherlich hilfreich für viele. Und: ein Teil von Turners Gedankenwelt, die bleiben wird und die sie durch ihr Buch weitergeben wollte.

Das Tina-Turner-Musical

Unvergessen bleiben wird Tina Turner natürlich auch durch das nach ihr benannte Musical, das aktuell in Stuttgart zu sehen ist. Es erzählt von ihrer Kindheit, häuslicher Gewalt und ihrem Aufstieg. Emotional und unterhaltsam werden Einblicke in ihr Leben vermittelt.

Tina-Turner-Fan-Artikel

Es gibt Bücher und das Musical, um mehr über Tina Turners Leben zu erfahren. Es gibt ihre CDs, um ihre Musik in Ehren zu halten. Es gibt aber auch Fan-Artikel, die die Sängerin noch zu Lebzeiten ehren sollten. Sie sorgen dafür, dass die Ikone auch weiterhin in den Köpfen bleiben wird. Dazu zählen:

Aber auch ohne Fan-Artikel wird die Musikikone sicherlich in Erinnerung bleiben: durch ihr Talent, ihr Durchhaltevermögen und ihre positive Einstellung zum Leben. Eine außergewöhnliche Frau, die unvergessen bleiben wird.

