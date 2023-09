Todd Matshikiza (links) und seine Frau Esmé. Ihr widmete Matshikiza seine Biografie "Chocolates for My Wife"

Zu Lebzeiten war er eine "verbannte Person", heute gilt Todd Matshikiza als einer der bedeutendsten Jazzmusiker Südafrikas. Seine Kompositionen kritisierten offen das Apartheid-System und wurden zu Welterfolgen. Zum Jahrestag seines größten Auftrittes, widmet Google ihm ein Doodle.

Vor genau 67 Jahren hatte Todd Matshikiza den wohl größten Auftritt seines Lebens. Am 25. September 1956 wurde seine Chorkomposition "Uxolo" bei den Feierlichkeiten zum 70. Jubiläum der Stadt Johannesburg aufgeführt. Der Erfolg des Stücks ist bezeichnend für den Einfluss von Matshikiza in der Geschichte Südafrikas. Übersetzt bedeutet es "Frieden".

Der Jazzpianist, Komponist und Journalist Matshikiza wurde 1921 in Queenstown geboren. Beide Eltern waren ebenfalls Musiker und brachten ihren sieben Kindern das Klavierspielen bei. Das Instrument blieb in Matshikizas Laufbahn stets das zentrale Medium seiner klassischen Jazzmusik.

Todd Matshikiza: Mit "King Kong" nach London

Den größten Erfolg hatte Todd Matshikiza mit Musicals. Seine erste Komposition für das Musical "King Kong" wurde 1959 zu einem nationalen Erfolg und führte den bis dahin als Lehrer arbeitenden Musiker ein Jahr später sogar bis nach London. "King Kong" gilt als Meilenstein der südafrikanischen Kulturgeschichte. In der ausschließlich mit schwarzen Musiker:innen besetzten Produktion wird die rassistische Gesellschaft des Landes während der Apartheid scharf kritisiert.

Zwei Jahre nach der Uraufführung, folgte Matshikiza seinem Musical nach Europa, um den systematischen Rassismus zu entfliehen. In der britischen Musikszene konnte er jedoch nie Fuß fassen. 1964 zog er zurück nach Afrika und arbeitete in Sambia als Musikethnologe. In sein Heimatland durfte er aufgrund der ausgesprochenen Kritik nie zurückkehren. Todd Matshikiza starb 1968 im sambischen Lusaka mit nur 47 Jahren.

Quellen: Britannica, South African History Online