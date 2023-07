Panne bei Tokio Hotel am Freitag: Beim Deichbrand-Festival mussten die Musiker um Bill und Tom Kaulitz frühzeitig ihren Auftritt abbrechen.

Eigentlich war der Auftritt von Tokio Hotel beim Deichbrand-Festival am Freitagabend für eine ganze Stunde angesetzt. Während des Auftritts von Bill und Tom Kaulitz (33), Gustav Schäfer (34) und Georg Listing (36) kam es jedoch zu einer technischen Panne. Die vier Musiker mussten ihren Gig frühzeitig abbrechen.

Nervosität bei Bill Kaulitz

In Begleitung von Tom Kaulitz' Ehefrau Heidi Klum (50), die das Spektakel fleißig mitfilmte und auf Instagram mehrere Videos teilte, reiste die Band am Freitag noch voll motiviert auf dem Festivalgelände am Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz an. Bill sei sogar "ein wenig nervös" gewesen, sagte der Sänger in einem weiteren Instagram-Clip.

Gegen circa 21:30 Uhr betraten Tokio Hotel dann die Festival-Bühne, Bill Kaulitz zeigte sich einmal mehr in extravaganten Outfits. Gemeinsam gaben sie unter anderem ihren Hit "White Lies" zum Besten. Doch dann machte die Technik plötzlich nicht mehr mit - der Auftritt wurde abgebrochen.

Statement von Tokio Hotel

Auf Instagram meldeten sich die Musiker nach ihrem missglückten Gig aus dem Auto zu Wort. "Wir sind am Boden zerstört", so Bill Kaulitz. "Es tut uns so leid, wir konnten unser Set nicht beenden. Wir haben uns so lange darauf vorbereitet und eine unglaubliche Show für euch geplant." Doch alles habe plötzlich versagt und sie hätten nicht auf die Bühne zurückkehren können.

"Das einzige, was wir noch tun konnten, war eine Gitarre zu nehmen und zu versuchen, 'Durch den Monsun' zu spielen", erzählte Bill Kaulitz weiter. Das taten die vier Männer dann auch und die 60.000 Festival-Besucher sangen lautstark mit. "Wir waren überwältigt", so der Tokio-Hotel-Frontmann.

Für die vier Musiker geht es am Samstag mit einem Auftritt in Berlin weiter. Tokio Hotel werden beim Christopher Street Day auftreten - dieses Mal hoffentlich pannenfrei.