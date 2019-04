Tokio Hotel machen wieder mit ihrer Musik Schlagzeilen: Denn seit dem 28. April heißt es für die Band um die Kaulitz-Zwillinge Bill (29) und Tom (29) raus aus den Boulevard-Blättern und rauf auf die Bühne. In London startete am vergangenen Sonntag ihre "Melancholic Paradise"-Welt-Tour und heute ist der erste Deutschland-Stopp in Köln. Außerdem machen Tokio Hotel noch Halt in Oberhausen, München, Stuttgart, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover und Leipzig.

Das Interesse an der Musik scheint über die Zeit jedoch etwas geschwunden zu sein. Denn die Shows werden in eher kleineren Hallen stattfinden und für alle Konzerte der Tour gibt es auch noch Tickets. Aber für ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum wollen sich die Musiker dennoch nicht lumpen lassen. Laut Bill Kaulitz wird eine aufwendige Video- und Lichtshow aufgefahren. Vielleicht ein Grund dafür, warum die Tickets mit rund 60 Euro pro Karte durchaus saftig eingepreist wurden.

Neben alten Hits wie "Durch den Monsun" wird Tokio Hotel aber auch neues Material zum Besten geben. Wie die Anfang April veröffentlichte Single "When It Rains It Pours" oder den im Februar erschienenen Track "Melancholic Paradise". Beides Stücke vom kommenden, noch unbetitelten, neuen Album, für das es aber noch kein festes Erscheinungsdatum gibt. Und letzterer Song dient auch als Titelsong zur aktuellen Staffel der Castingshow "Germany's next Topmodel". Was uns zum nächsten Punkt führt...

Ist Heidi Klum auch mit von der Partie?

Denn dominiert wurden die Schlagzeilen um die Band in den letzten Monaten eher von der, ziemlich öffentlich ausgelebten, Beziehung zwischen Tom Kaulitz und Model-Mama Heidi Klum (45) sowie deren geplanter Hochzeit. Vor allem eine Frage schwirrt vor der anstehenden Tour herum: Wird Klum ihren Tom bei seiner Reise um die Welt begleiten?

In Sachen Marketing greift die 45-Jährige ihrem Verlobten jedenfalls schon mal unter die Arme. Auf Instagram veröffentlichte Klum in der letzten Woche gleich zwei Posts zu den Proben der Band. Und zudem ein Bild, das sie und Tom auf einer Couch kuschelnd zeigt. Die Caption dazu: "Die Melancholic Paradise Tour startet in 6 Tagen."

Zum Auftakt der Tour am Sonntag schrieb Klum: "Ich vermisse meine Kaulitz Twins. Viel Glück auf eurer #melancholicparadisetour, die heute startet."