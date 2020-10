Tokio Hotel waren Montagnacht in Klaas Heufer-Umlaufs Sendung "Late Night Berlin" zu Gast. Heidi Klum jubelte im Publikum - und wurde auf Instagram verspottet.

15 Jahre nach ihrem ersten Interview performten Tokio Hotel erneut bei Klaas Heufer-Umlauf in einer TV-Show. In "Late Night Berlin" gab die Magdeburger Band am Montag die Neuauflage ihres Superhits "Durch den Monsun 2020" erstmals zum Besten. Im Publikum saß Model Heidi Klum, die Ehefrau von Gitarrist Tom Kaulitz - für Heufer-Umlauf "die Zuschauerin der Woche".

Über den "richtig internationalen Hollywood-Flair", den die Wahlamerikaner in seine Show brachten, freute sich Gastgeber Heufer-Umlauf auch auf Instagram. Heidi Klum zeigte in zwei Stories, dass auch ihre Mutter Erna bei dem Auftritt hinter den Kulissen mit dabei war.

Tokio-Hotel-Follower sind kritisch

So sehr sich die Kaulitz-Zwillinge, ihre Bandkollegen Georg Listing und Gustav Schäfer, Klum und Heufer-Umlauf auch über den Auftritt freuen, einige Fans äußern sich kritisch. Nicht über die Performance, aber zu einem Foto, das Bill Kaulitz auf seinem Instagram-Account hochgeladen hat. Zu sehen sind die Bandmitglieder in dunklen Shirts und Heidi Klum in knallroter Lederhose und fliederfarbenem Top.

"Warum ist Heidi überall, während Gustav und Georg in euren neuen Videoclips beinahe Gespenster sind?", heißt es dort. Oder: "Ist Heidi das fünfte Bandmitglied?" Eine weitere Followerin macht sich über "Heidi Hotel" lustig. Andere diskutieren darüber, was das neue Bandmitglied wohl spielt: "Xylophon" oder "Triangel"? Ein weiterer User scheint die Lösung zu haben: "Was macht Heidi dort? Es wird wahr sein, dass sie diejenige ist, die die Band managt".

Heidi Klum und ihre Familie leben in Los Angeles, Kalifornien. Seit einigen Tagen ist der Tross in Berlin unterwegs, und Klum nimmt ihre Instagram-Follower beim Stadtbummel mit. Zuletzt wunderte sie sich über die fehlenden Masken vieler Passanten.

Verwendete Quellen:Instagram Klaas Heufer-Umlauf / Instagram Bill Kaulitz