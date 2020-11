Das kultige Zeichentrick-Duo "Tom & Jerry" kehrt 2021 in moderner Fassung auf die große Leinwand zurück. Jetzt gibt es einen ersten Trailer.

Seit vielen Jahrzehnten stehen Kater Tom und Mäuschen Jerry für beste Kinderunterhaltung und genießen Kultstatus. Mit "Tom & Jerry" kehrt das Duo in moderner Form voraussichtlich am 18. März 2021 ins Kino zurück. Der Film ist aber nicht einfach nur gezeichnet. Es handelt sich um eine Mischung aus Animationsabenteuer und normalem Realfilm. Warner Bros. Pictures hat nun einen ersten Trailer zu dem Spaß veröffentlicht.

Darum geht es

In "Tom & Jerry" wird eine der berühmtesten Feindschaften der Film- und Seriengeschichte auf ein Neues entfacht. Jerry zieht in das vornehmste Hotel von New York, kurz vor einer prächtigen Hochzeit, die dort stattfinden soll. Eine Hochzeitsplanerin engagiert daraufhin Tom, um Jerry wieder loszuwerden. Schließlich müssen sie sich aber zusammenschließen, um ein ganz anderes Problem zu bewältigen.

In den Hauptrollen sind neben den animierten Tom- und Jerry-Figuren unter anderem Chloë Grace Moretz (23, "Carrie"), Michael Peña (44, "Ant-Man") und Ken Jeong (51, "Hangover") zu sehen. Regie führte Tim Story (50, "Barbershop"), das Drehbuch stammt von Kevin Costello.