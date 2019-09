CIA-Agent Jack Ryan kehrt zurück: Am 1. November startet auf Amazon Prime Video weltweit die zweite Staffel der Action-Serie "Tom Clancy's Jack Ryan". Neben John Krasinski (39, "A Quiet Place") in der Hauptrolle des CIA-Analytikers ist auch Wendell Pierce (55) als sein Chef James Greer wieder zu sehen. Teil des Casts sind außerdem Noomi Rapace (39), Michael Kelly (50), und Tom Wlaschiha (46, "Game of Thrones").

Tödliche Verschwörungen

In der neuen Staffel hat Ryan es mit einem gefährlichen Machthaber und tödlichen Verschwörungen zu tun. Der CIA-Agent tritt eine Reise nach Südafrika an, nachdem er eine illegale Waffenlieferung in den Dschungel von Venezuela verfolgt hat. Er ist dabei, eine weitreichende Verschwörung aufzudecken, als der venezolanische Präsident einen Gegenangriff startet.

Eine weltweite Mission führt Jack Ryan und seine Kollegen in die USA, nach Großbritannien, Russland und Venezuela. Das Ziel des CIA-Agenten ist, das bösartige Komplott des Präsidenten aufzudecken und Venezuela zu stabilisieren, das kurz vor dem Chaos steht. Auch ein offizieller Trailer der zweiten Staffel von "Tom Clancy's Jack Ryan" wurde bereits veröffentlicht.