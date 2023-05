Grüße aus einem Kampfjet: Tom Cruise meldet sich für Charles' Krönungskonzert und die MTV Movie & TV Awards an Bord eines Flugzeugs.

"Von Pilot zu Pilot": Tom Cruise (60) grüßt König Charles III. (74) stilecht aus einem Flugzeug heraus. "Eure Majestät, Sie können jederzeit mein Wingman sein", sagt der Hollywood-Star in Anspielung auf seinen Fliegerfilm "Top Gun". Dann hebt er die Hand zu einem militärischen Gruß und dreht mit der Maschine ab.

Das Video wurde am Sonntag beim Krönungskonzert für den neuen König auf Schloss Windsor gezeigt. Cruise saß am Steuer eines alten Kampfjets, gefilmt wurde er aus einem anderen Flugzeug heraus. Bei seinem Jet handelt es sich um eine P-51 Mustang, die sich in seinem Besitz befindet. Er flog sie höchstpersönlich in "Top Gun: Maverick".

König Charles hat eine militärische Fliegerausbildung

König Charles III. absolvierte ab 1976 eine militärische Ausbildung. Während seiner Zeit bei der Royal Navy flog er Propeller- und Düsenflugzeuge und steuerte Hubschrauber. Cruises Gruß von Pilot zu Pilot macht also durchaus Sinn. Als Wingman bezeichnet man übrigens bei Luftstreitkräften einen Flieger, der einen anderen Pilot in der Luft unterstützt.

Seit ein paar Jahren besitzt der Hollywood-Star einen zweiten Wohnsitz in Großbritannien, dreht dort die "Mission: Impossible"-Filme. Mit dem Königshaus ist er gut vernetzt. So lud er etwa Prinz William (40) und Herzogin Kate (41) vor dem offiziellen Kinostart zu einer Privatvorstellung von "Top Gun: Maverick" in London.

Tom Cruise bedankt sich über den Wolken für MTV Award

Seinen Ausflug über die Wolken nutzte Tom Cruise übrigens, um noch ein anderes Video aufzunehmen: Seine Dankesbotschaft für den MTV Movie & TV Award. Bei der Verleihung am Sonntag gewann er für seine Hauptrolle in "Top Gun: Maverick" den Preis für die beste Performance in einem Film.

In der vorher aufgezeichneten Botschaft dankt er seinen Fans für "das Privileg", sie unterhalten zu dürfen. Dabei macht er gleichzeitig Appetit auf seinen neuen Film "Mission Impossible: Dead Reckoning", der im Juli in die Kinos kommt. Der MTV Award thront dabei im Flugzeug hinter ihm.