Tom Ford gibt seinen Posten als Kreativdirektor bei der nach ihm benannten Marke auf. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Tom Ford (62) geht in den Ruhestand - zumindest in seiner Position als Kreativdirektor der nach ihm benannten Modemarke, die im November 2022 an Estée Lauder verkauft wurde. Auf seiner Webseite stellte der US-Designer vergangene Woche seine letzte Linie, die Herbst/Winter-Kollektion 2023, vor. Jetzt gibt das Unternehmen auch einen Nachfolger für Ford bekannt.

Peter Hawkings, der seit fast 25 Jahren eng mit Ford zusammenarbeitet, wird den Designer als Kreativdirektor ersetzen. Er begann seine Karriere 1998 bei Gucci - unter Tom Ford. Seit 2006 arbeitet er bei der Marke Tom Ford und hatte zuletzt die Rolle des Senior Vice President of Menswear inne. Guillaume Jesel ersetzt Fords Mitgründer Domenico de Sole (79) als CEO und Präsident.

Weiter gab das Unternehmen bekannt, Estée Lauder werde künftig weiter das Kosmetik- und Parfümgeschäft leiten, während die italienische Modegruppe Ermenegildo Zegna für die gesamte Herren- und Damenmode sowie Accessoires und Unterwäsche verantwortlich ist.

Tom Ford bleibt als Berater

Tom Ford gründete seine Marke Tom Ford International im Jahr 2005, gemeinsam mit Domenico de Sole. Die beiden hatten 2004 ihren vorherigen Arbeitgeber Gucci verlassen. Ford war dort von 1990 bis 2004 als Designer, Design- und Kreativdirektor sowie von 2000 bis 2004 als Damen-Prêt-à-porter-Designer bei Yves Saint Laurent tätig.

Sowohl Tom Ford als auch Domenico de Sole sollen noch bis Ende des Kalenderjahres 2023 als Berater beim Unternehmen tätig bleiben.