von Laura Stunz Marvel-Fans können sich bereit machen: Am 6. Oktober startet die zweite Staffel des Serienablegers "Loki" auf Disney+. In der Fortsetzung reist Tom Hiddleston erneut als titelgebender Antiheld durch die Zeit.

Das Marvel-Universum boomt. Mit einem Einspielergebnis von rund 2,8 Milliarden US-Dollar zählt der letzte Film der Marvel-Reihe "Avengers: Endgame" zu den erfolgreichsten Filmproduktionen aller Zeiten, die übrigen Filme erzielten ähnlich hohe Einspielergebnisse. Neben "Avengers" und den Klassikern "Hulk", "Iron Man", "Thor" und Co. gibt es mittlerweile aber auch zahlreiche weitere Produktionen, darunter unzählige Serien, die sich größter Beliebtheit erfreuen.

"Loki" Staffel 1: Beliebteste Serie auf Disney+

Der Serienableger "Loki", der seit Mitte 2021 auf Disney+ als Stream abrufbar ist, ist heute die beliebteste Serie auf der Plattform des Streaming-Anbieters. Und Fans von Tom Hiddleston alias Loki können sich schon bald auf eine Fortsetzung des Marvel-Hits freuen. Mehr als zwei Jahre nach dem Release der ersten Staffel kommt Staffel 2 und bringt reichlich gewohntes Zeitlinien-Chaos mit sich. Schon der kürzlich veröffentlichte Trailer bricht auf Disney+ bereits einige Rekorde. Einen Tag nach Release der Vorschau zur zweiten Staffel konnte diese bereits 80 Millionen Aufrufe erzielen – und knackt damit die Anfangszahlen aller anderen Serien auf Disney+ sowie aller weiteren Marvel-Serien.

Tom Hiddleston im Kampf um die Zukunft der TVA

Der Trailer und die Staffelbeschreibung geben bereits erste Hinweise auf den Inhalt der Fortsetzung, der direkt an das spektakuläre, erste Staffelfinale anschließen soll. Zur Erinnerung: Am Ende der ersten Staffel kämpft Loki um die Zukunft der TVA (Time Variance Authority), eine der mächtigsten Organisationen des Marvel-Universums, dessen Aufgabe es ist, den wahren Zeitstrahl zu schützen. Zudem begibt er sich auf die Suche nach Sylvie, Richterin Renslayer und Miss Minutes, wobei er sich in einem bedrohlichen Multiversum wiederfindet.

© 2023 MARVEL.

In Staffel 2 wird Loki die Suche fortsetzen müssen. Natürlich unterstützt ihn Owen Wilson als Mobius erneut dabei. Doch der Trailer deutet darauf hin, dass das Team mit einer weiteren Herausforderung konfrontiert werden wird. Die "Zeitzerrung", ein neuartiges Phänomen, wirft Loki unkontrolliert zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her. Dazu kommt, dass die Zeitlinie das Multiversum erneut bedroht und entzweigt werden muss. Loki wird also weiterhin mit der Rettung der TVA beschäftigt sein.

Neben Hiddleston als Loki und Wilson als Mobius kehren in Staffel 2 zahlreiche weitere bekannte Gesichter zurück, darunter Sophia Di Martino als Lokis Sylvie, Gugu Mbatha-Raw als Ravonna Renslayer, Wunmi Mosaku als Hunter B-15, Neil Ellice als D-90 und Eugene Cordero als Casey. Neu dabei: "Everything Everywhere All At Once"-Darsteller Ke Huy Quan, der bereits im ersten Trailer als OB, einem Archivisten der TVA, zu sehen ist.

Ab dem 6. Oktober startet die zweite Staffel "Loki" auf Disney+. Insgesamt sechs Folgen wird es geben, jeden Freitag wird eine neue Episode veröffentlicht.

Quelle: "Deadline", Disney+

