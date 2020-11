Tom Holland hat ein erstes Bild vom "Spider-Man 3"-Set veröffentlicht. Auf dem Foto trägt der Hauptdarsteller nicht nur seinen Spinnenanzug.

Ende Oktober hat Tom Holland (24, "Avengers: Endgame") auf Instagram bestätigt, dass die Dreharbeiten zum neuen Spider-Man-Streifen in Atlanta in den Startlöchern stehen. Jetzt hat der Hauptdarsteller auch ein erstes Set-Foto veröffentlicht, auf dem deutlich wird, zu welcher Zeit der Film gedreht wird: Holland trägt neben seinem Ganzkörper-Spinnenanzug einen weißen Mund-Nasen-Schutz gegen das Coronavirus. "Tragt eine Maske, ich trage zwei...", kommentierte Holland den Schnappschuss.

Angekündigt ist der neue "Spider-Man" für Ende 2021, wobei zahlreiche Filmstarts wegen der Coronavirus-Pandemie noch verschoben werden könnten. Benedict Cumberbatch (44) wird in dem dritten Teil laut "Variety" als Doctor Strange einen Auftritt bekommen und Jamie Foxx (52) soll als Bösewicht Electro zurückkehren. In dieser Rolle war er bereits in "The Amazing Spider-Man 2: Rise Of Electro" zu sehen. Spekulationen zufolge könnten auch die bekannten Spinnenmänner Tobey Maguire (45) und Andrew Garfield (37) in dem Film auftauchen.