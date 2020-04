Auf seinen Weltrekord bei einem Spendenlauf folgt der nächste Sensationserfolg: Der 99 Jahre alte britische Weltkriegsveteran Tom Moore stürmt mit seiner Interpretation des Klassikers von Gerry & The Pacemakers, "You'll Never Walk Alone", die Charts in Großbritannien. Zusammen mit dem britischen Sänger und Schauspieler Michael Ball (57) sowie einem Chor des National Health Service (NHS) nahm der fast hundertjährige Moore die berühmte Fußball-Hymne neu auf und erreichte mit dem Cover Platz eins der Charts. Das berichtet unter anderem die britische "The Sun".

"Was für wundervolle Neuigkeiten", soll Moore, der am kommenden Donnerstag seinen 100. Geburtstag feiert, laut der britischen Nachrichtenagentur PA gesagt haben. "Meine Enkelkinder können nicht glauben, dass ich die Charts anführe!" Der Song, der bereits über 80.000 Mal verkauft wurde, macht "Captain Tom" zum ältesten Interpreten mit einem Nummer-eins-Hit in Großbritannien. Damit löste er Grammy-Gewinner Tom Jones (79) ab, der bis dahin den Rekord mit dem Song "Barry Islands In The Stream" hielt.

Mit Spendenlauf ins Guinness-Buch der Rekorde

Erst vor wenigen Wochen hatte Tom Moore durch eine beachtliche Spendenaktion für den NHS mehr als 28 Millionen Pfund - umgerechnet rund 32 Millionen Euro - gesammelt, durch die der Kriegsveteran einen neuen Guinness-Weltrekord aufgestellt hatte. Für das durch die Corona-Krise überlastete Gesundheitssystem absolvierte Moore Runden mit seinem Rollator durch den Garten. Es war die höchste Summe, die je bei einem Spendenlauf eingenommen wurde.