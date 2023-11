Beststeller "Achtsam Morden" findet seinen Weg zu Netflix. Nun steht fest, dass Tom Schilling darin als Hauptfigur über Leichen gehen wird.

Charakterdarsteller Tom Schilling (41) hat sich die Hauptrolle in einer neuen deutschen Netflix-Serie geangelt. Der "Werk ohne Autor"-Star wird die zentrale Figur in "Achtsam Morden", der Serien-Adaption des gleichnamigen Romans von Karsten Dusse (50), übernehmen. Diese und weitere Personalentscheidungen gab der Streamingdienst nun per Pressemitteilung bekannt.

Demnach befindet sich die achtteilige Serie derzeit in Berlin und Umgebung in der Mache. In weiteren tragenden Rollen werden unter anderem Emily Cox (38, "The Last Kingdom") sowie Sascha Geršak (48, "Der Hauptmann") zu sehen sein. Für das Drehbuch zeichnen Doron Wisotzky, Anneke Janssen und Michael Kenda verantwortlich, die Regie übernehmen Martina Plura, Max Zähle und Boris Kunz. Produziert wird "Achtsam Morden" von Constantin Television, Oliver Berben fungiert als ausführender Produzent.

Vom Anwalt zum Vollstrecker - darum geht es

Wie die Romanvorlage handelt die Serie von einem ebenso gefragten wie überarbeiteten Anwalt namens Björn Diemel (Schilling). Zuliebe seiner Frau Katharina (Cox) und der gemeinsamen Tochter Emily (Pamuk Pilavci) meldet sich Björn für ein Achtsamkeitsseminar an, um Arbeit und Privatleben künftig besser unter einen Hut zu bekommen und letztendlich seine angeknackste Ehe zu retten.

In der Tat hat das Seminar ungeahnte Folgen für Björn, in deren Zuge einer seiner Mandanten aus dem Leben scheidet. Da es sich dabei jedoch um den einflussreichen wie skrupellosen Mafia-Boss Dragan Sergowicz (Geršak) handelt, hängt neben der Polizei bald auch eine ganze Gangster-Beute an seinen Fersen. Um seine Haut und die seiner Familie zu retten, bleibt es nicht bei diesem einen Mord...

Das schwarzhumorige Buch "Achtsam Morden" von Autor und Rechtsanwalt Karsten Dusse mauserte sich zum Bestseller und wurde in über 20 Sprachen übersetzt. Es folgten bis dato drei ebenfalls sehr erfolgreiche Fortsetzungen rund um den mordenden Anwalt Björn Diemel. Ein angepeilter Starttermin für seinen ersten Serien-Mord bei Netflix ist noch nicht mitgeteilt worden.