Für die Fortsetzung von "Tomb Raider" wird Alicia Vikander erneut zu Lara Croft. Die Regie übernimmt dieses Mal eine Frau.

Mischa Green (36) arbeitete bislang hauptsächlich fürs Fernsehen. Nun schafft die kalifornische Filmemacherin und Autorin den Sprung ins Spielfilmgeschäft. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, wird sie die Fortsetzung von "Tomb Raider" (2018) als Regisseurin und Drehbuchautorin verantworten. Alicia Vikander (32, "The Danish Girl") schlüpft wieder in die Rolle der Titelheldin.

Green feiert aktuell mit der Dramaserie "Lovecraft Country" einen großen Erfolg, die sie für den US-amerikanischen TV-Sender HBO kreierte. Als ausführende Produzentin arbeitet sie daran mit den etablierten Filmemachern J.J. Abrams (54, "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers") and Jordan Peele (41, "Get Out") zusammen. Zuvor erfand die 36-Jährige gemeinsam mit Joe Pokaski das Historiendrama "Underground", das zwischen 2016 und 2017 bei WGN America lief, und wirkte zudem an der Erfolgsserie "Sons of Anarchy" (2008-2014) mit.

Mischa Green tritt in rein männliche Fußstapfen

Ihre Verpflichtung als Regisseurin der "Tomb Raider"-Fortsetzung macht Mischa Green zur ersten Frau, die einen der Filme der beliebten Reihe inszeniert. Der Vorgängerstreifen aus dem Jahr 2018 wurde von dem Norweger Roar Uthaug (47) auf die Leinwand gebracht. Bei den beiden Erstverfilmungen der Geschichten rund um die mutige Computerspielheldin Lara Croft, "Lara Croft: Tomb Raider" (2001) und "Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens" (2003), saßen der Brite Simon West (59) und der Niederländer Jan de Bont auf dem Regiestuhl. Damals glänzte noch Angelina Jolie (45, "Mr. & Mrs. Smith") in der Titelrolle.

In der "Tomb Raider"-Neuauflage wurde vor drei Jahren zum ersten Mal Alicia Vikander zur Heldin.