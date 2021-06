Das Tomorrowland-Festival in Belgien kann wegen der Pandemie nicht stattfinden. Fans bekommen dafür eine zweitägige Alternative geboten.

Das belgische Festival Tomorrowland muss auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie pausieren. "Schweren Herzens" müsse man mitteilen, dass das Event nicht stattfinden könne, obwohl "das gesamte Team bis zum Ende" dafür gekämpft habe, heißt es seit wenigen Tagen auf der Homepage unter anderem. Stattdessen können Musikfans aber Tickets für ein digitales Festival erstehen, das am 16. und 17. Juli stattfinden wird.

Das ist die Alternative

Die Rede ist von "Tomorrowland Around the World 2021", das weltweit an die unterschiedlichen Zeitzonen angepasst ist und in Deutschland am 16. Juli von 19:00 Uhr bis 01:00 Uhr sowie am 17. Juli von 18:00 Uhr bis 02:00 Uhr übertragen wird. Mit einem On-Demand-Pass können Musikliebhaber die Auftritte der unterschiedlichen Acts dann vom 18. Juli bis zum 1. August noch einmal anschauen.

Geboten werden soll ein digitales Festivalgelände mit sechs Bühnen, das per PC, Laptop, Smartphone und Tablet - VR-Brille wird nicht benötigt - besucht werden kann. Geplant sind Auftritte von mehr als 40 Künstlern, darunter DJs und Produzenten wie Alan Walker (23), Afrojack (33), Armin van Burren (44) und Robin Schulz (34). Die unterschiedlichen Tickets für das digitale Event sind bereits erhältlich.