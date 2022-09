Prinz Harry wird seine Militäruniform tragen, wenn er an diesem Samstag an einer besonderen Totenwache für Queen Elizabeth II. teilnimmt.

Prinz Harry (38) wird bei der Totenwache, die die Enkel von Queen Elizabeth II. (1926-2022) am Samstag an ihrem Sarg abhalten werden, seine Militäruniform tragen. Wie der "Mirror" weiter meldet, sollen die Palastbeamten ihre Meinung geändert haben.

Seit seinem Rückzug als Senior Royal im Jahr 2020 durfte er die Uniform nicht mehr zu öffentlichen Anlässen der britischen Königsfamilie anziehen. So lief er zuletzt bei der Prozession vom Buckingham Palast zur Westminster Hall am Mittwoch in einem Traueranzug hinter dem Sarg der Königin her. Auch bei Prinz Philips (1921-2021) Beerdigung im April 2021 trug er einen Anzug.

Dem Bericht zufolge werden Harry, sein Bruder Prinz William (40), seine Cousins Peter Phillips (44) und James, Viscount Severn (14), sowie seine Cousinen Zara Tindall (41), Prinzessin Beatrice (34), Prinzessin Eugenie (32) und Lady Louise (18) an der 15-minütigen Totenwache teilnehmen.

Prinz Harry war an der Front

Prinz Harry war bei zwei Einsätzen in Afghanistan an der Front im Einsatz. Zu einem gemeinsamen Bild mit seiner "Granny" verfasste er am Montag auf der Seite "Archwell.com", die er gemeinsam mit seine Ehefrau Herzogin Meghan (41) betreibt, rührende Abschiedsworte an sie.

Unter anderem schrieb Harry über seine besonderen Erinnerungen an die Anwesenheit der Königin bei seiner Militärparade im Jahr 2006, als er Offizier in der britischen Armee wurde. Er erzählte von seiner "ersten Begegnung" mit seiner Großmutter als "meine Oberbefehlshaberin" und bezog sich dabei vermutlich auf den berühmten Moment, als sie ihn zum Grinsen und Erröten brachte, während sie die Kadetten musterte.