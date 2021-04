Herzogin Meghan konnte an der Trauerfeier für Prinz Philip nicht teilnehmen. Sie soll Prinz Harry eine Trauerkarte mitgegeben haben.

Bereits kurz nach Bekanntwerden des Todes von Prinz Philip (1921-2021) am 9. April setzte Prinz Harry (36) sich in einen Flieger, um möglichst bald bei seiner Familie zu sein und an der Trauerfeier für seinen Großvater teilzunehmen, die am Samstagnachmittag (17. April) stattgefunden hat. Seine Ehefrau, Herzogin Meghan (39), die derzeit das zweite Kind des Paares erwartet, konnte jedoch nicht teilnehmen. Sie soll Harry allerdings eine handgeschriebene Trauerkarte mitgegeben haben, wie das US-Magazin "People" berichtet.

Bereits vor der Trauerfeier war bekannt geworden, dass Prinz Harry alleine aus den USA angereist war. Meghan und Harry waren mit ihrem Sohn Archie (1) im vergangenen Jahr in die Vereinigten Staaten umgezogen. Die Karte soll am Samstag zusammen mit einem Trauerkranz des Paares niedergelegt worden sein. Dieser soll von der Floristin und Autorin Willow Crossley ("The Wild Journal") entworfen worden sein. Die Auswahl der Pflanzen, darunter offenbar Wahrer Bärenklau und Mannstreu, solle unter anderem Philips griechische Herkunft und seine Verbundenheit mit der Royal Navy repräsentieren.

Harry musste alleine sitzen

Weil Meghan nicht anreisen konnte, musste Harry während der Trauerzeremonie - genauso wie Queen Elizabeth II. (94) - alleine sitzen. Wegen entsprechender Sicherheitsvorkehrungen im Rahmen der Corona-Pandemie war es nur Personen aus einem Hausstand erlaubt, zusammenzusitzen. Meghan soll die Trauerfeier unterdessen angeblich aus ihrem Zuhause im kalifornischen Montecito verfolgt haben.