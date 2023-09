Die Tour von Blink-182 musste unterbrochen werden. Mittlerweile sitzt Travis Barker wieder am Schlagzeug und soll heute in Köln auftreten.

Nach einer kurzen Unterbrechung kann der Schlagzeuger Travis Barker (47) mit seiner Band Blink-182 weiter auf Tour gehen. Am Freitag trat er bereits im belgischen Antwerpen auf, am heutigen Samstag soll er nun in Köln auf der Bühne stehen. Zuvor waren wenige Konzerte ausgefallen, weil er aufgrund eines Notfalls zurück in die USA zu seiner Ehefrau, Kourtney Kardashian (44), gereist war. Der hochschwangere Reality-Star musste eine Notoperation über sich ergehen lassen.

Kardashian musste ins Krankenhaus, weil eine "dringende vorgeburtliche Operation" notwendig wurde, wie sie kürzlich bei Instagram mitgeteilt hat. Sie schrieb unter anderem weiter: "Ich werde meinen unglaublichen Ärzten für immer dankbar sein, dass sie das Leben unseres Babys gerettet haben." Er sei "für eine lebensbedrohliche Notoperation unseres Babys nach Hause geflogen", teilte auch Barker bei X (vormals Twitter) mit. Er kündigte an: "Die Tour wird am Freitag fortgesetzt."

Auftritte in Antwerpen und Köln

"Wegen einer dringenden Familienangelegenheit musste Travis nach Hause in die Staaten zurückkehren", hatte die Band am 1. September auf der Plattform geschrieben. Daher mussten geplante Shows in Glasgow, Belfast und Dublin entfallen. Zunächst war unklar, wie es mit der Tour weitergeht.

Nun ist Barker nach Europa zurückgekehrt, um die Blink-182-Tournee fortzusetzen. In Antwerpen gab er am Freitag seinen erneuten Einstand. Bei Instagram veröffentlichte der Musiker zudem einen Clip, in dem er einem Fan eine ganz besondere Freude macht. Der Mann hatte ein Schild mit der Frage "Kann ich einen Drumstick haben?" hochgehalten. Das Video zeigt Barker, wie er die Sticks überreicht - und wie sehr sich der sichtlich gerührte Fan freut. "Erster Tag der Tour", schrieb Barker dazu.

Dass das für heute geplante Konzert der Band in Köln wohl stattfinden wird, hatte ein Sprecher der Lanxess Arena laut "Kölner Stadt-Anzeiger" bereits vor wenigen Tagen angenommen. Bisher habe man "nichts Gegenteiliges gehört", hieß es am vergangenen Montag. Bei X veröffentlichte die Band am Samstag nun auch die Aufforderung, dass Fans sich doch vor Ort ein spezielles Event-Poster und ein Event-T-Shirt sichern sollen. Weitere Konzerte in Deutschland stehen für den 16. September in Berlin und den 17. September in Hamburg auf dem Terminplan.

Barker und Kardashian seit letztem Jahr verheiratet

Kardashian und Barker sind seit 2022 verheiratet und erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Im Juni enthüllten sie bei Instagram, dass sie einen Jungen bekommen. Aus einer vorherigen Beziehung mit Scott Disick (40) hat sie bereits zwei Söhne und eine Tochter. Er bekam mit seiner Ex-Frau Shanna Moakler (48), die auch eine Stieftochter mit in die Ehe brachte, einen Sohn und eine Tochter.