Kate hat im Rahmen des World Mental Health Day mit Jugendlichen in Birmingham gesprochen und dabei besondere Stern-Ohrringe getragen.

Prinzessin Kate (41) und Ehemann Prinz William (41) haben an diesem Dienstag (10. Oktober) am Royal Foundation Youth Forum für junge Menschen in Birmingham teilgenommen. Bei der Veranstaltung kamen laut britischem "Daily Mirror" 100 Jugendliche zusammen und diskutierten über ihren Umgang mit Emotionen. Das royale Paar sprach mit ihnen und Alex George (32) - ehemaliger "Love Island"-Kandidat, Arzt und britischer Botschafter für psychische Gesundheit bei Jugendlichen - über die Herausforderungen bei der mentalen Gesundheit der jungen Generation.

Kate trug bei ihrem Auftritt einen leuchtend gelben Blazer und kombinierte dazu einen schwarzen Pullover sowie eine schwarze Hose. Im Fokus standen allerdings ihre sternförmigen Ohrringe. Diese hatte sie im vergangenen Juni geschenkt bekommen. Sie besuchte den Maidenhead Rugby Club, wo ihr die Ohrringe von Trainerin Sarah Renton überreicht worden waren. Deren Tochter Issy hatte sich im Alter von 17 Jahren das Leben genommen. Den Schmuck hatte ihre Cousine in Gedenken an Issy angefertigt. Kate hatte bei der emotionalen Begegnung versprochen, die Ohrringe zu tragen, was sie nun einlöste.

Thema liegt den Royals am Herzen

"Die psychische Gesundheit liegt uns beiden sehr am Herzen", erklärte Kate über sich und ihren Ehemann laut "Birmingham Mail" beim Forum in ihrer Rede. "William und ich sind der Meinung, dass wir als Gesellschaft alles in unserer Macht Stehende tun müssen, um jungen Menschen dabei zu helfen, die emotionalen und sozialen Kompetenzen zu entwickeln, die sie für eine gute psychische Gesundheit benötigen. [...] Wir können uns dafür entscheiden, unsere Gefühlswelt und unser psychisches Wohlbefinden in einem anderen Licht zu sehen, wir können sie normalisieren und als etwas anerkennen, das wir alle als Menschen haben und brauchen."

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111