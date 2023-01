von Amelie Graen Millionen Menschen feiern Popsängerin Shakira gerade für den Rachesong gegen ihren Ex Gerard Piqué. Die Psychotherapeutin Denise Ginzburg-Marku ordnet Shakiras Verhalten ein und sagt: Rachefantasien seien zwar gesund, Shakira begehe aber auch einen bedeutenden Fehler.

Millionen Menschen feiern Popstar Shakira gerade dafür, dass sie sich öffentlich an ihrem Exmann rächt, der sie betrogen hat. Warum freut es so viele von uns, jemandem bei einem Racheakt zuzusehen?

Shakira lebt das aus, was sich viele Menschen verbieten: Rachefantasien. Viele haben sie, aber schieben sie sofort von sich weg, schämen oder bestrafen sich dafür. Dabei sind Rachefantasien gesund. Wer sich erlaubt, ihnen Raum zu geben, schluckt seinen Frust nicht einfach runter, sondern nutzt diesen, um für sich eine Grenze zu ziehen und für eigene Bedürfnisse einzustehen: Dieser Mensch hat mich verletzt und das ist nicht in Ordnung. Ich muss etwas dagegen unternehmen.