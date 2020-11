Der südafrikanische Comedian Trevor Noah wird als Moderator durch die 63. Grammy Awards Ende Januar 2021 führen.

Der südafrikanische Comedian Trevor Noah (36) wird die wichtigste Preisverleihung der Musikindustrie moderieren: Die Grammy Awards 2021. Das gab die Recording Academy auf ihrer Homepage bekannt. Die Verleihung findet am 31. Januar 2021 statt.

Für den "The Daily Show"-Host ist es der erste Moderationsjob bei den Grammys. Im vergangenen Jahr war er selbst für den Mittschnitt seiner "Son of Patricia"-Show für eine Auszeichnung in der Kategorie bestes Comdey-Album nominiert, musste sich aber seinem Kollegen Dave Chappelle (47, "Sticks and Stones") geschlagen geben.

"Ich bin begeistert"

"Auch wenn ich äußerst enttäuscht bin, dass die Grammys sich geweigert haben, mich singen zu lassen oder mich für das beste Pop-Album zu nominieren, bin ich begeistert, dieses vielversprechende Event zu moderieren", wird Noah in der Mitteilung zitiert. Er sei der beste Mann dafür, diejenigen Künstler zu trösten, die keinen Award mit nach Hause nehmen dürfen: "Ich kenne den Schmerz, wenn man keinen Award gewinnt."