© Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy

Als erste Transfrau überhaupt ist die deutsche Sängerin Kim Petras mit einem Grammy-Award ausgezeichnet worden - für ihren Hit "Unholy".

Die in Köln geborene deutsche Sängerin Kim Petras (30) hat bei den diesjährigen Grammy-Awards Geschichte geschrieben. Gemeinsam mit Sam Smith (30) wurde Petras bei der Preisverleihung am Sonntag in Los Angeles für ihren Hit "Unholy" als bestes Pop-Duo ausgezeichnet. Petras, die seit 2011 in den USA lebt, erklärte in ihrer Dankesrede unter tosendem Beifall des Saalpublikums: "[...] Ich bin die erste Transfrau, die diesen Preis gewinnt."

Petras dankt Madonna und ihrer Mutter

Smith und Petras nahmen in knallroten Outfits ihren Preis in der Kategorie "Best Pop Duo/Group Performance" entgegen. Die 30-Jährige dankte in ihrer auf YouTube zu sehenden Rede allen "Transgender-Legenden", die vor ihr "Türen eingetreten haben". Dazu zählt Petras unter anderem Pop-Ikone Madonna (64), die für LGBTQ-Rechte gekämpft habe. Weiter erklärte Petras: "Ich bin an einer Autobahn mitten im Nirgendwo in Deutschland aufgewachsen. Und meine Mutter hat mir geglaubt, dass ich ein Mädchen bin. Ohne sie wäre ich nicht hier."

Der Song "Unholy" erklomm im Herbst letzten Jahres in England und den USA die Spitze der Charts. In dem Hit geht es um einen Familienvater, der ein Doppelleben führt. Die US-Sängerin Beyoncé (41) wurde bei der Preisverleihung in Los Angeles mit vier Grammys ausgezeichnet und ist nun mit insgesamt 32 Auszeichnungen offiziell die erfolgreichste Grammy-Künstlerin aller Zeiten.