Worin besteht die Faszination für True Crime? Wahre Verbrechen sind grausam und ihre Erzählung manchmal kaum zu ertragen. Dennoch sind diese Geschichten beliebter denn je. Warum das so ist und zehn Buchtipps, die wahre Begebenheiten schildern.

Warum ist True Crime seit Jahren so beliebt? Es erscheint grausam, sich in der Freizeit bewusst mit Lug, Betrug und Mord auseinanderzusetzen. Regelmäßig tauchen neue Dokumentationen, Bücher und Podcasts über wahre Verbrechen auf. Das Interesse daran ist sicherlich unterschiedlich begründet, aber auf eines können sich wohl alle einigen: Die Realität schreibt die faszinierendsten Geschichten. Schonungslos aus dem echten Leben gegriffene Erzählungen berühren und schockieren, denn immer begleitet die Frage, ob man an der Stelle des Opfers oder der Zeugen hätte gewesen sein können. Wenn es mitten unter uns passiert, warum dann nicht auch direkt nebenan? Die Faszination für True Crime ist auch 2022 ungebrochen und deswegen kommen hier zehn Bücher, die sich mit wahren Verbrechen auseinandersetzen. Gänsehaut ist garantiert.

1. Kaltblütig

Truman Capote erzählt in seinem Buch "Kaltblütig" die Geschichte von Farmerfamilie Clutter, die im November 1959 kaltblütig auf ihrem Anwesen bei Holcomb im Westen von Kansas getötet wird. Die Täter erbeuten nur wenig Geld und fügen den Familienmitgliedern Grausames zu. Spannend ist, wie nah Capote das Verbrechen an sich heranlässt.

2. Verbrechen von nebenan

In seinem Podcast "Verbrechen von neben" schildert Philipp Fleiter spannende Kriminalfälle aus dem deutschsprachigen Raum und spricht darüber mit verschiedenen Gästen. Das gleichnamige Buch "Verbrechen von nebenan" beschäftigt sich mit wahren Verbrechen, die sich fernab von Menschenmassen in Großstädten abspielen, sondern im ländlichen Raum. Wer glaubt, die nette Nachbarin von nebenan befinde sich nur im Urlaub, wird von Fleiter eines Besseren belehrt.

3. stern Crime: Wahre Verbrechen

Das Magazin stern Crime arbeitet wahre Verbrechen auf und hat im Buch "stern Crime: Wahre Verbrechen" 16 spektakuläre Kriminalfälle aus dem deutschsprachigen Raum zusammengetragen. Manche von ihnen konnten aufgeklärt werden, andere sind auch heute noch immer ein Rätsel. Einer von ihnen ist der Fall von Frauke Liebs: Eine junge Frau, die 2006 aus Paderborn verschwand und deren Täter bis heute nicht ermittelt wurde.

4. Tief in der Erde

Autorin Christa von Bernuth ließ sich in "Tief in der Erde" von einer wahren Begebenheit inspirieren. Die Autorin rollt darin einen bayerischen Cold Case von 1981 wieder auf. Was geschah wirklich, als die zehnjährige Annika Schön in einem oberbayerischen Dorf spurlos verschwand und anschließend erstickt in einer vergrabenen Kiste aufgefunden wurde?

5. Der Serienkiller, der keiner war

"Der Serienkiller, der keiner war" ist eine wahre Geschichte aus Schweden von 1991. Damals wurde ein drogenabhängiger Kleinkrimineller in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung therapiert. Dort gibt er an, als Serienkiller Thomas Quick mehr als 30 Opfer vergewaltigt und getötet zu haben. Jahrzehnte vergehen, bis sich herausstellt, dass seine Geständnisse frei erfunden waren.

6. Der perfekte Mord?

Spannend wird es vor allem dann, wenn Menschen über Insiderwissen verfügen und eine neue Perspektive auf wahre Verbrechen geben können. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens ist so jemand und sieht sich in seinem Beruf immer wieder mit dem Problem konfrontiert, ob die Richtigen auf der Anklagebank sitzen. In seinem Buch "Der perfekte Mord?" beschäftigt er sich mit dem Fall von zwei verschwundenen Frauen. Es gibt keine Leichen, aber trotzdem wird ein Mann wegen Mordes verurteilt. War dies Recht oder ist der wahre Täter noch auf freiem Fuß?

7. Wahre Verbrechen: Die dramatischsten Fälle einer Gerichtsreporterin

Christine Brand ist Gerichtsreporterin und lässt Leser:innen in "Wahre Verbrechen: Die dramatischsten Fälle einer Gerichtsreporterin" durch das Schlüsselloch in den Gerichtssaal blicken. Als Gerichtsreporterin ist sie bei den Prozessen hautnah dabei und hat Einblicke in die Geschichten von Tätern, Opfern und Publikum wie kaum jemand.

8. Schuld, Verbrechen und Strafe

Autor und Strafverteidiger Ferdinand von Schirach hat nicht nur ein Buch über wahre Verbrechen geschrieben, sondern drei. "Verbrechen", "Schuld", "Strafe" schreibt schonungslos direkt und auf den Punkt über Fälle, die er miterlebt hat. Zusammengekommen sind zahlreiche Geschichten über Verbrechen, die emotional, brutal und unglaublich sind.

9. Der goldene Handschuh

Im Fokus der wahren Erzählung von "Der goldene Handschuh" steht die gleichnamige Kiezkneipe, in welcher sich Mörder Fritz Honka in Hamburg-St. Pauli 1970 meistens aufhält. Das Buch von Heinz Strunk wurde bereits verfilmt und zeigt die Grausamkeiten des Täters ungefiltert auf der Leinwand. In der Bar gilt Honka als harmlos und schüchtern, doch heimlich zerstückelt er Frauenleichen in seiner Wohnung.

10. Zeit Verbrechen

Der beliebte Podcast "Zeit Verbrechen" schildert regelmäßig kleine und große Kriminalfälle. Zum Podcast gibt es mittlerweile zwei Bücher: "Verbrechen" und "Verbrechen 2", welche von den spannendsten Kriminalfälle aus Deutschland erzählen. Wer sein True Crime Wissen testen möchte greift zum dazugehörigen Kartenspiel.

