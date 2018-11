Nach der vielgelobten ersten Staffel und der umstrittenen zweiten kehrt die US-Krimiserie "True Detective" im Januar 2019 auf die TV-Bildschirme zurück. Ein neuer Trailer zeigt, wie düster offenbar die dritte Staffel wird. Der Clip vermittelt einen guten Eindruck von der bedrückenden Atmosphäre, die wieder vorzuherrschen scheint.

Zwei vermisste Kinder

In der Hauptrolle ist dieses Mal Oscar-Preisträger Mahershala Ali (44, "Moonlight") zu sehen, der in den 1980er Jahren im Fall zweier verschwundener Jungen in den amerikanischen Ozarks, einer Hochlandregion in den USA, ermittelt. Die Handlung erstreckt sich dabei über mehrere Jahrzehnte. Neben Ali spielen in der neuen Staffel der HBO-Serie unter anderem auch Stephen Dorff (45, "Blade") und Carmen Ejogo (45) mit.

" True Detective" ist eine Anthologie-Serie, bei der jede Staffel über eine abgeschlossene Handlung und eine eigene Besetzung verfügt. In der ersten Season standen Matthew McConaughey (48) und Woody Harrelson (57) im Mittelpunkt des Geschehens und suchten nach einem Serienmörder in Louisiana. Die zweite Staffel spielte hingegen im Großraum Los Angeles. In den Hauptrollen waren Colin Farrell (42), Vince Vaughn (48), Taylor Kitsch (37) und Rachel McAdams (39) zu sehen.