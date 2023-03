Lehrerin Anja (Alina Levshin, l.), Polizistin Melanie (Annett Sawallisch) und Influencerin Lydia (Claudia Eisinger) sind die Hauptdarstellerinnen in "Wolfswinkel".

Alina Levshin, Claudia Eisinger und Annett Sawallisch spielen im TV-Drama "Wolfswinkel". Woher kennt man die drei Hauptdarstellerinnen?

Drei Frauen, zwei Gesinnungen, ein Dorf: Der TV-Film "Wolfswinkel" (29.3., 20:15 Uhr, das Erste) erzählt von einer Polizistin, die die zunehmend rechte Gesinnung in ihrem kleinen Heimatort lange ignoriert. Ausgerechnet ihre besten Freundinnen vertreten gegensätzliche Positionen.

Darum geht's in "Wolfswinkel"

Die brandenburgische Polizistin Melanie Kosse (Annett Sawallisch, geb. 1978) mag es, wenn man sie mag - und wenn's politisch wird, hält sie sich raus. Doch das ist nicht mehr so einfach, wenn sich in ihrem Heimatdorf ausgerechnet ihre beste Freundin Lydia John (Claudia Eisinger, 38) mit rechten Slogans wichtigmacht. Der nach einem Karriereknick heimgekehrte Daily-Soap-Star sammelt als Influencerin im Dorf Likes und Follower und verdient mit ihren "Holt euch eure Heimat zurück"-Webvideos fast so gut wie mit einer Hauptrolle.

Die engagierte Grundschullehrerin Anja Raabe (Alina Levshin, 38) - die dritte des einst unzertrennlichen Freundinnen-Trios - spricht es aus: Lydia reitet auf der braunen Welle. Und als deren Anhänger nicht nur zahlreicher, sondern auch gewaltbereiter werden, muss sich die harmoniesüchtige Ordnungshüterin Melanie entscheiden. Für die alte Freundschaft oder für Anstand und Gesetz...

Alina Levshin spielt Lehrerin Anja Raabe

Den "Tatort"-Fans unter den Zuschauerinnen und Zuschauern dürfte Alina Levshin bekannt vorkommen. Die in Odessa, Ukraine, geborene deutsche Schauspielerin war Teil des einst jüngsten Sonntagskrimiteams aller Zeiten. Doch die Erfurter Ermittler Henry Funck (Friedrich Mücke), Maik Schaffert (Benjamin Kramme) und Johanna Grewel (Levshin) wurde nicht nur despektierlich als "Tick, Trick und Track" ("SZ") oder "bieder statt jugendlich" ("n-tv") bezeichnet, sie hörten auch nach nur zwei Episoden 2013 und 2014 schon wieder auf.

Die meisten Auszeichnungen bekam Alina Levshin für ihre Darstellung des Neonazi-Mädchens Marisa in "Kriegerin" (2011). Nach dem "Tatort"-Ausflug spielte sie unter anderem in "Meister des Todes" (2015), "Die Dasslers - Pioniere, Brüder und Rivalen" (2016) oder "Der Palast" (2021).

Levshin lebt mit ihrem Mann und ihrer 2011 geborenen Tochter in Berlin.

Claudia Eisinger spielt Influencerin Lydia John

Die gebürtige Ost-Berlinerin Claudia Eisinger hat auch einiges an Sonntagkrimierfahrung aufzuweisen. In bislang fünf Filmen spielte sie mit einigen Top-Teams:

In der Sarah-Kuttner-Romanverfilmung "Mängelexemplar" (2016) spielte Claudia Eisinger die Hauptrolle und bekam dafür den Deutschen Schauspielerpreis. Die Titelrolle hatte sie auch in der TV-Serie "Zarah - Wilde Jahre" (2017) inne. Und seit 2021 ist sie als Kriminaltechnikerin Dr. ­Viktoria Wex in den "Masuren-Krimis" zu sehen.

Annett Sawallisch spielt Polizistin Melanie Kosse

Annett Sawallisch dürfte die bis dato für Film- und Fernsehfans unbekannteste Schauspielerin des Trios sein. Sie kam 1978 in Berlin zur Welt und studierte von 1997 bis 2001 an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Schon während des Studiums zog es sie auf die örtliche Theaterbühne. Von dort aus eroberte Swallisch nationale und internationale Bühnen von Berlin bis Nashville, Tennessee.

Wie auf ihrer Homepage weiter zu erfahren ist, ist sie Studioleiterin des Studios der Hochschule für Musik und Theater Leipzig.