Das Jahr 2019 Revue passieren zu lassen, funktioniert besonders gut mit Bildern, die einem die bewegendsten, schönsten und traurigsten Momente noch einmal vor Augen führen. Deshalb lohnt sich ein Blick in die zahlreichen Jahresrückblicks-Formate, mit denen sich TV-Sender in den kommenden Tagen von 2019 verabschieden. Ein Überblick.

13.12., 20:15 Uhr, "Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits 2019!", RTL

Welche Musik hat uns 2019 begeistert und was sind die erfolgreichsten Single- und Album-Hits 2019? Konnten deutsche Künstler wie Sarah Connor den internationalen Stars wie Ed Sheeran den Rang ablaufen? Oliver Geissen (50) präsentiert die 25 größten Single-Hits und die 25 erfolgreichsten Alben in den deutschen Charts 2019. Gäste sind unter anderem Andreas (41) und Christian Ehrlich (37), Moderator Giovanni Zarrella (41) sowie die Schauspiel-Zwillinge Valentina und Cheyenne Pahde (25), Peter Maffay (70) und Schlager-Superstar Andrea Berg (53).

13.12., 22:30 Uhr, "heute-show - Der Jahresrückblick", ZDF

Klimaschutz und Greta-Hass, Kandidatencastings, Verrücktes von Trump bis Johnson - auf ein Jahr voller welt-, europa- und bundespolitischer Ereignisse blickt die "heute-show" im Rahmen der Verleihung zum "Goldenen Vollpfosten 2019" zurück. Zur letzten Ausgabe im Jahr erwartet Oliver Welke (53) unter anderem Birte Schneider (Christine Prayon), Gernot Hassknecht (Hans-Joachim Heist), Ulrich von Heesen (Dietrich Hollinderbäumer) und Albrecht Humboldt (Alexander Schubert).

17.12., 20:15 Uhr, "We Love 2019 - Die 50 unglaublichsten Momente des Jahres", ProSieben

Welche Show beflügelte Bülent Ceylan (43) und ging Daniel Aminati (46) buchstäblich unter die Haut? Welche Frauen haben Klaas Heufer-Umlauf (36) in diesem Jahr zutiefst beeindruckt? Erstmals präsentieren die ProSieben-Stars in "We Love 2019" ihre ganz persönlichen Highlights der vergangenen zwölf Monate und die Geschichten, die ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind.

19.12., 22:15 Uhr, "Menschen 2019", ZDF

Im ZDF-Jahresrückblick "Menschen 2019" blickt Markus Lanz (50) auf die emotionalsten Höhepunkte des Jahres und präsentiert außergewöhnliche Momente bekannter und unbekannter Helden. Dazu gehören die Leichtathletik-Helden Malaika Mihambo (25) und Niklas Kaul (21), die WM-Gold in Doha gewannen, oder die von Greta Thunberg inspirierte "Fridays for Future"-Klimaaktivistin Luisa Neubauer (23). Außerdem: Die Kelly Family stellte 2019 ihr neues Album vor und Popsängerin Sarah Connor (39) veröffentlichte im Frühjahr dieses Jahres ihr zweites deutschsprachiges Album. Ihre Single "Vincent" ist der erfolgreichste deutsche Song 2019.

28.12., 20:15 Uhr, "Galileo Big Pictures: Die Bilder des Jahres 2019", ProSieben

Deutschland rätselt über einen Riesenkrater in Hessen, die Welt sieht entsetzt auf das brennende Notre Dame und Eliud Kipchoge läuft als erster den Marathon in unter zwei Stunden: Aiman Abdallah (54) lässt in "Galileo Big Pictures: Die besten Bilder des Jahres 2019" die letzten zwölf Monate in 50 Momentaufnahmen wiederaufleben und erzählt die bewegenden Hintergründe dazu.

30.12., 20:15 Uhr, "2019 - Das Quiz", das Erste

Das Jahr in einem Spiel: Günther Jauch (63), Barbara Schöneberger (45), Jan Josef Liefers (55) und Hans Sigl (50) stellen sich der Quiz-Herausforderung. Frank Plasberg (62) präsentiert den großen Jahresrückblick zum Mitraten - mit den beliebtesten Stars, den emotionalsten Momenten und den verrücktesten Geschichten des Jahres. Bereits seit 2008 gibt es das Jahresquiz im Ersten, Günther Jauch geht in diesem Jahr zum zwölften Mal an den Start. Jan Josef Liefers zählt zum neunten Mal, Barbara Schöneberger zum achten Mal zu seinen Kontrahenten. "Bergdoktor" Hans Sigl ist neu in der Runde.

Weitere TV-Jahresrückblicke

In "Gysi und Schmidt - Der n-tv Jahresrückblick" (20.12., 22:10 Uhr, n-tv) blicken Gregor Gysi und Harald Schmidt gemeinsam auf die wichtigsten Themen 2019 zurück. Ein Rückblick auf regionale Themen bieten "Der große NRW-Jahresrückblick - Das war 2019" (20.12., 20:15 Uhr, WDR) oder "Das Jahr 2019 in Hessen" (19.12., 21:15 Uhr, HR). "Extra 3" präsentiert in einem Spezial "Night Life" den Irrsinn des Jahres (21.12., 23:15 Uhr, NDR). Satirisch wird es auch bei "Mathias Richling - Das Jahr 2019" (27.12., 23:30 Uhr, SWR). In "Adieu - Menschen, die wir nicht vergessen" (30.12., 17:10 Uhr, ZDF) erinnert Susanne Conrad an 2019 verstorbene Persönlichkeiten aus Musik, Politik und Literatur. Zuvor zeigt das ZDF "Leute 2019 - das Jahr der Stars" (27.12., 17:10 Uhr) und "Album 2019 - Bilder eines Jahres" (28.12., 12:00 Uhr).