TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" wendet sich Cornelias Sohn von ihr ab. Robert versteckt in "Unter uns" seinen Frührentnerbescheid vor Britta. Bei "Alles was zählt" bekommt Richard überraschenden Besuch.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mona ist untröstlich. Der Einbrecher hat auch ihr Meisterstück beschädigt, und morgen ist Prüfung! Und dann sagt auch noch Jens seinen Besuch ab. David ist geschockt: Sein Bauunternehmer, dem er schon eine Million gezahlt hat, ist insolvent. David fürchtet, seinen Kredit nicht bedienen zu können, doch Gregor und Amelie überreden ihn, weiter groß zu denken.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Cornelia ist bedrückt: Ihr Sohn hat von der Beziehung mit Robert erfahren und will deshalb nicht mehr mit ihr reden. Robert rät Cornelia, ihrem Sohn Zeit zu geben, doch die ist so aufgewühlt, dass sie am nächsten Morgen allein mit dem Auto zu ihm aufbricht. Christoph und Selina verbringen einen romantischen Tag zusammen: Sie spielen gemeinsam Boule und danach genießen sie mit einem selbstgefangenen Fisch eine kleine private Grillfeier.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Robert versteckt seinen Frührentnerbescheid vor Britta, weil er glaubt, sie könne ein Problem mit seinem Alter haben. Als Britta dann den Brief findet, zieht sie ganz andere Schlüsse daraus. Als Bambi sich mit Saskia aussprechen will, ist Jakob bereits bei ihr. Bambi fragt sich, warum Saskia ihrem Ex mehr vertraut als ihm.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Justus Isabelle wegen der Schwangerschafts-Intrige stellt, rechtfertigt sie sich... Als überraschend eine ehemalige Affäre von Richard im Zentrum auftaucht, beauftragt Simone Lucie, die beiden nicht aus den Augen zu lassen. Daniela sorgt dafür, dass Isabelle das erpresste Geld zurückzahlt. Doch damit sind längst nicht alle Schwierigkeiten vom Tisch.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin kommt mit ihrer Entschuldigung zu spät, die Tobias auch gar nicht hören möchte. Stattdessen fordert er alle Informationen von ihr, die sie hat. Katrin realisiert, dass sie Tobias' Vertrauen verspielt hat. Philip will Patrizias Entscheidung nicht glauben. Er kann ihre Beweggründe nicht verstehen und macht John für Patrizias Entscheidung verantwortlich. Als Emily ihn emotional auffangen will, stößt der auch seine Schwester von sich.