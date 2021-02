Carla erpresst Gregor in "Rote Rosen". Bei "Unter uns" startet Hoffmann eine Schmutzkampagne gegen Vivien. Später bricht Philip in "GZSZ" endgültig mit seiner Familie.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla setzt Gregor die Pistole auf die Brust. Er soll die Hotelanteile an Gunter verkaufen. Aber Amelie bekommt Wind davon und spielt ihren Trumpf aus. Sollte Gregor wirklich an Gunter und nicht an sie verkaufen, wird sie Carla das Sex-Tape von sich und Gregor zeigen. Ellen möchte Simon zeigen, wie sehr sie ihn mag. Das ist aber gar nicht so einfach für die in Sachen Romantik eher spröde Ellen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ariane bietet Rosalie ihre Unterstützung bei der Landratskandidatur an. Rosalie erbittet sich Bedenkzeit. Sie möchte wirklich gerne kandidieren, allerdings nur mit Michaels Zustimmung. Wird er sie unterstützen? Bei der Vorbesprechung der Kurzgeschichte, die Joell für die Bistroeröffnung schreiben soll, kommt es zu einem Streit zwischen André und Joell. André mischt sich inhaltlich in Joells Geschichte ein, woraufhin der das Projekt für beendet erklärt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva ist völlig entsetzt, als Hoffmann vor Beginn des Prozesses eine Schmutzkampagne gegen Vivien startet. Verzweifelt versucht Eva, sich aus den Fängen Hoffmanns zu befreien. Als Nika mit ihrer Erpressung bei Benedikt scheitert, bleibt sie mit ihrem Wissen um die Affäre Utes und Benedikts allein. Wird sie Conor davon erzählen?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus will Malu Georg gegenüber verteidigen. Als Finn ihn dabei unterstützen will, ist sich Justus sicher, dass alles Finns Schuld ist und sinnt auf Rache. Chiara ist entschlossen, beim Rhein-Ruhr-Cup zu glänzen. Doch der Tag der Generalprobe wird zum Hindernislauf und verunsichert sie zutiefst. Marian sorgt dafür, dass die Polizei nichts gegen ihn und Daniela in der Hand hat. Doch dann tut sich für ihn ein Problem mit Deniz auf.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily hofft, dass sich die Geschwister wieder versöhnen werden. Als Philip seinen Standpunkt jedoch deutlich macht, fühlt sich das für Emily und John wie eine Kriegserklärung an, die sie trotzig annehmen. Nina hadert mit ihrem Job bei W&L: Die Arbeitsbelastung nimmt zu, wirkliche Aufstiegschancen gibt es nicht. Von Leon ermutigt, streckt Nina die Fühler auf dem Arbeitsmarkt auf und wird jäh auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen.