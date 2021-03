Ben zweifelt in "Rote Rosen" an der Redlichkeit seiner Internetbekanntschaft Martha. In "Alles was zählt" bangt Kim um das Sorgerecht für Nils. Später will Felix bei "GZSZ" Yvonnes Behandlungszimmer in den Keller verlegen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tatjana wirft Paul aus ihrem Showroom und ihrem Leben, als er sich als gegnerischer Anwalt entpuppt. Als Thomas sie nichtsahnend liebevoll umwirbt, kann sie nicht anders, als ihm die Wahrheit zu gestehen: Sie hat mit Paul geschlafen. Walter ist hin- und hergerissen zwischen Bens Zweifeln an der Redlichkeit seiner Internetbekanntschaft Martha und ihrer freundlichen Telefonstimme, bis ein ausgiebiges Telefonat mit ihr seine Zweifel zerstreut.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Um Christoph zu manipulieren, unterstützt Ariane nicht nur Rosalies Kandidatur bei der Landratswahl, sondern setzt auch Erik auf ihn an, der sein Wahlmanager werden soll. Sie träumt bereits von ihrem Triumph. Maja ist fassungslos: Der fremde Mann behauptet, ihr Vater zu sein! Um unerkannt untertauchen zu können, hat er sein Aussehen verändern lassen. In Maja kommen Zweifel auf und so stellt sie ihm eine Frage, die nur der echte Cornelius beantworten kann.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Auf Ringos Rat hin, klärt Easy nicht auf, wem Monika die Schließung der Bar zu verdanken hat. Das ist ein fataler Fehler. Britta will sich Robert als gute Hausfrau beweisen. Allerdings kommt Bambi ihrer wahren Motivation auf die Spur.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Finn ist geschockt, als er erkennt, dass die Medikamentenstudie manipuliert wurde. Georg bittet ihn, alles unter Verschluss zu halten. Kim muss derweil befürchten, dass Daniela ihre Chancen vor Gericht auf das gemeinsame Sorgerecht für Nils zunichte gemacht hat. Ina und Lucie stehen Yannicks Entscheidung, die Bundeswehr verlassen zu wollen, mit sehr gemischten Gefühlen gegenüber.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily unterschreibt den Mietvertrag für ihre neue Wohnung, auch wenn es ihr schwerfällt. Auch Philip hat mit der neuen Situation zu kämpfen. Für einen Moment verliert er die Kontrolle - ein Bild, das Emily nicht kalt lässt. Felix will Yvonnes Behandlungszimmer in den Keller verlegen. Sie ist fassungslos und holt sich Unterstützung von Gerner. Als sie dann mit Felix den Kellerraum in Augenschein nimmt, werden sie versehentlich eingeschlossen.