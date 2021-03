"Alles was zählt": Jenny wusste von Georgs Teilnahme an der Studie und hat vorgesorgt.

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" ist Hendrik gekränkt, als Britta ihm den Laufpass gibt. Dank Jenny behält Finn in "Alles was zählt" seine Approbation. Später wird Erik bei "GZSZ" bewusst, wie sehr er noch an Toni hängt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hendrik ist gekränkt, dass Britta ihm wegen des Kliniktratsches den Laufpass gibt - was ihr augenscheinlich so gar nicht schwerfällt. Britta genießt ihre Ungebundenheit und schlägt Carla vor, ein paar Tage ans Meer zu fahren. Walter versteht sich glänzend mit seiner Internetbekanntschaft Martha. Sie ist die Richtige! Ben bleibt skeptisch, aber Walter folgt unbeirrt dem Pfad der Liebe bis nach Ulm.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Max ist von Vanessas Kuss irritiert und glaubt für einen Moment, dass sie Gefühle für ihn hat. Aber Vanessa redet sich gespielt cool heraus. Als die beiden am nächsten Tag gemeinsam trainieren, will Max auf Tuchfühlung gehen. Ariane recherchiert über die ungarische Firma und findet heraus, dass diese ihre Mitarbeiter ausbeutet. Erik gibt diese Information an Selina weiter, die Christoph darauf anspricht.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina und Bambi haben die Befürchtung, Amelie könnte durch die verschluckten Anti-Baby-Pillen Schaden genommen haben. Nur Luke weiß, dass von Sinas Pillen gar keine Gefahr ausgeht. Vivien will ihre Leichtigkeit durch Tanzen zurückgewinnen. Nika hilft ihr dabei, sich gedanklich nicht immer wieder mit Sebastian zu beschäftigen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als die Ethikkommission vor der Tür steht, fürchtet Finn, dass er nun seine Approbation verlieren wird. Doch Jenny hat vorgesorgt. Daniela leidet darunter, dass Kim ihr die Erpressungen nicht verzeihen kann. Sie sieht nur einen Weg, um Kims Vertrauen zurückzugewinnen. Lucie ist es sehr peinlich, dass die Videokonferenzteilnehmer ihren Strip gesehen haben. Sie beschließt, dazu zu stehen den Vorfall zu beichten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik hat eine entspannte Zeit mit Merle, die ihn als Dessert-Testerin unterstützt. Tatsächlich schafft Erik es dadurch, Toni für einen Moment zu vergessen, bis sie plötzlich unerwartet vor ihm steht. Zwar gelingt es Leon mit einer gewagten Aktion, Nina zu retten, damit sie vor Gerner nicht bloßgestellt wird, doch wie soll sie mit einem kaputten Laptop und der gelöschten Datei rechtzeitig zur Deadline fertig werden?