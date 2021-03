Florian enttäuscht Maja in "Sturm der Liebe" mit einem halbherzigen Angebot. Bei "Alles was zählt" erhält Finn aufregende Neuigkeiten über Malu. In "GZSZ" schreibt Maren in Michis Namen eine Liebes-SMS - mit ungeahnten Folgen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Für Tatjana zählt nach mehreren Rückschlägen nur noch die Arbeit. Sie hält Mona vor, sich im Hoteljob zu verzetteln und nichts aus ihrem Tischler-Meister zu machen. Simon kann Ellens spontane Trennung überhaupt nicht einordnen und setzt auf einen Reset mit ihr. Doch ihre endgültige Entscheidung, garniert mit der Beichte eines Seitensprungs, lässt Simon verzweifeln.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Florian vermutet, dass Maja wegen seines Rückziehers verletzt ist. Ihm wird klar, dass er zunächst nur eine freundschaftliche Annäherung zu ihr suchen will. Maja ist enttäuscht, geht aber auf den Vorschlag ein. Lucy wird von Werner gekündigt. Doch ihr Kummer währt nicht lange, denn sie bekommt ein überraschendes Jobangebot. Als Werner die Kündigung dann aber doch zurückzieht, steckt Lucy im Zwiespalt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Der Kidnapper stellt wütend fest, dass Till versucht hat, ihn bei der Geldübergabe auszutricksen. Daraufhin gibt er Till schonungslos zu verstehen, das Leben der Kinder gefährdet zu haben. Till muss sich nun zurückhalten, während Ute und Sina die Sache in die Hand nehmen, um mithilfe der anderen Schillerallee-Bewohner ihre Kinder zurückzuholen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle zwingt Finn dazu, dass er sich ihre Entschuldigung wenigstens anhört, er kann ihr aber trotzdem nicht verzeihen. Dann erhält er überraschend aufregende Neuigkeiten über Malu. Als Yannick Lucie zu helfen versucht, ihre Rückenverspannungen in den Griff zu bekommen, wird er urplötzlich auf die Idee für einen neuen Job gebracht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren schreibt in Michis Namen eine Liebes-SMS an dessen Angebetete, um sie zurück in seine Arme zu treiben. Maren ist dabei erstaunlich erfolgreich, bis ihr ein dummer Fauxpas unterläuft. Toni und Erik gehen aufgewühlt auseinander. Während Erik danach Hoffnung schöpft, gesteht Toni sich ein, dass sie kurz davor war, Erik zu küssen. Als sie jedoch daran erinnert wird, wie oft Erik sie schon enttäuscht hat, zieht Toni sich traurig zurück.